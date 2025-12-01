水庫都留給台北市？汐止人怒「只能喝基隆河水」 立委親曝原因

政治中心／張尚辰報導【12/1 3:55發稿｜14:00更新內文】

上月27日，基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛、信義與新北汐止等區，有多名住戶反映「自來水充斥油味」，且水塔也出現油味殘留，而透過這次的事件，才有不少汐止人發現，自己喝水居然並非水庫的水，而是基隆河抽上來的「河水」，引發當地居民的不滿。對此，立委廖先翔回應，是因為新山水庫太小，供不應求，不過目前持續有在改善中。

一名汐止居民在臉書社團「汐止聯盟」中發文，指出自從發生基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，才發現自己喝的水居然是從基隆河抽上來，經過新山淨水場處理後「直送到家」的，這讓他不解，「那為什麼不優先使用水庫的水？這兩者是有明顯差別吧？結果偏偏要等到基隆河出事、被油污染，才臨時改用新山水庫的水？」

該網友甚至懷疑，「難道新山水庫的水是留給台北市用的？翡翠水庫一缺水，就先把新山水庫的水送進台北？那汐止只能跟基隆優先喝河水？」

接著，原PO表示，淨水廠的功用就是為了把關水質、擋掉汙染，但發生這次的事件，新山淨水場真的很難讓人放心，「看起來什麼機制都沒跑、什麼預警也沒有，污染就這樣一路送到家裡。基隆河沿岸多少工廠、廢棄物，今天是油，明天如果有心人士故意投毒呢？難道要出事了才開始補救？然後第四天了，完全沒有任何倒油的嫌疑人？」

原PO接著說，汐止就在台北市旁邊，不懂為何不能直接接翡翠水庫的水，反而要跟基隆整個地區一起分配水資源，「汐止基隆不是沒有在限水的耶，這聽起來真的很不合理」。

最後，原PO認為，喝水是最基本的民生問題，是跟每一個人的健康、安全直接相關的事，所以這次事件會引發汐止人不滿真的一點都不意外，「汐止人真的要站出來為自己發聲，這件事情絕對不能讓它不了了之」。

廖先翔解釋，新山水庫太小，無法供應民眾需求。（圖／翻攝自臉書社團「汐止聯盟」）

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「住汐止仁愛路上，難怪我前幾天胃痛」、「講那麼多還是沒人鳥，汐止真的很可憐…建設落後，連喝個水都落後」、「連喝水都成問題，我們汐止人真正的辛苦人」。

對此，立委廖先翔也親自現身留言區回覆，「現況是新山水庫太小了無法供應民眾需求，因此一部份會從翡翠水庫買水，一部份從基隆河抽水，為了長期改善供水量不足的問題，從翡翠傳送的管線都有在加強傳輸量能增加管徑，未來也會盯緊改善進度」。

