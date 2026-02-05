「水彈女王」出事了！權恩妃突遭毀容慘況曝光 鼻頭、嘴唇二度灼傷

記者蔡維歆／台北報導

權恩妃。（圖／年代電視提供）

「水彈女王」權恩妃去年7月因登上南韓年度夏日盛事《Waterbomb 2025》席捲各大社群平台。「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今年重磅邀請她首度來台跨年演出，一登場也讓線上觀看人數瞬間狂飆。近日傳出她在挑戰非洲最高峰「吉力馬札羅山Mount Kilimanjaro」後，臉部遭受嚴重灼傷，讓不少粉絲看了直呼心疼。

權恩妃分享多張傷勢照。（圖／翻攝自IG）

權恩妃分享多張傷勢照，鼻頭與嘴唇周圍出現嚴重的紅腫、脫皮。她驚訝表示：「這看起來像皮膚科的範例照，但其實是我的臉」，透露登上高峰吉力馬札羅山後，鼻子和嘴唇都遭受了二度灼傷。她表示，在受傷後的這段期間，為了不讓傷勢惡化每天不間斷地塗抹藥膏。儘管治療過程中出現了臉部發黑、長斑及持續紅腫等狀況，還好經過專業皮膚科醫生的持續追蹤與治療，目前情況已大幅好轉。她也不忘分享一張恢復後的自拍照跟粉絲報平安：「我的鼻子回來了！」

廣告 廣告

而其實許多台灣粉絲早已認識權恩妃，她曾是限定女團IZ*ONE的隊長，帶領團員完成為期兩年半的限定活動。團體解散後，她毅然以SOLO出道，發行個人專輯、挑戰音樂劇，始終沒有離開舞台。更少人知道的是，她早在19歲便以女團Ye-A成員「Kazoo」身份出道，也曾為Girl’s Day伴舞，這一路走來歷經三度出道才站穩腳步，成名背後付出相當辛苦。

更多三立新聞網報導

獨家／負債3百萬轉戰教會1個月！陳致遠爆離職赴中國求生 真實內幕曝

高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰

米可白突入院動刀！曬自拍照切1部位「術後咳血塊」 最新病況曝光

大S兒女缺席雕像揭幕式！微博瘋傳「S媽沒安排」 S家親友出面發聲了

