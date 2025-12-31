「水彈女王」提前現身！ 權恩妃登高雄跨年舞台彩排.粉絲尖叫

高雄市 / 綜合報導

高雄夢時代跨年晚會今(31)日晚登場，今年重磅邀請南韓爆紅的「水彈女王」權恩妃，首度來台跨年演出，昨晚她參加彩排，吸引許多粉絲應援。權恩妃說今晚跨年她會特別用喜氣的紅色造型,歌曲也一定展現個人魅力，要帶給粉絲難忘的一天，權恩妃許願，想去夜市大啖美食，還用中文向粉絲祝賀。

南韓爆紅的「水彈女王」權恩妃，現身高雄夢時代跨年彩排，一身休閒服裝勁歌熱舞，魅力無限，首度來台跨年，權恩妃將獨家舞台，獻給高雄，作為重磅卡司之一，讓不少粉絲超級期待。記者VS.粉絲說：「(你什麼時候開始來這邊排隊的)，下午1點的時候。」粉絲說：「很期待她的演出，權恩妃，加油。」提早守在現場，就是要一睹女神風采，粉絲說：「權恩妃，加油。」

寵粉的權恩妃也透露跨年演出，特別準備紅色格紋造型，選曲也會充分展現個人魅力，要帶給粉絲難忘的表演，並特地學了中文祝賀。韓國歌手權恩妃說：「新年快樂。」

高雄夢時代跨年晚會，邀請到超高人氣的韓星權恩妃登台演出，對小籠包念念不忘的她，這次再度許願，想吃小籠包、去夜市喝珍奶。除了強大表演卡司之外，「亞灣跨年焰火」，首度施放最大10吋的高空花火，火樹銀花點亮港灣夜空，陪大家一起，迎接2026新年到來。

