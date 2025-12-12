「水彈女王」權恩妃壓軸！高雄跨年獨家登台 LU典將合體

2025倒數，全台各縣市陸續公布跨年卡司，今年舉辦很多場演唱會的高雄備受矚目，今天(11日)市府也宣布，重磅的壓軸卡司，是韓國「水彈女王」權恩妃，國內藝人則包含告五人、八三夭、陳忻玥等人，至於LULU黃路梓茵這回以歌手身分現身，要在高雄跨年和陳漢典合體。

圖／TVBS

台鋼雄鷹Wing Stars《乒乒乓乓》：「展開攻擊，乘風破浪，來，進攻，乒乒乓乓乒乒乓乓，全力衝。」

圖／TVBS

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars在台上串燒應援，女神降臨，也少不了帥哥加持。

廣告 廣告

AcQUA源少年《Mmm…嗯》：「yeah 偷偷的kiss it m ah。」

男團AcQUA源少年載歌載舞，2026雄嗨趴高雄跨年晚會卡司曝光，主持陣容也不容小覷。

主持人陳漢典vs.木木：「我現在呢如果沒有跟木木一起主持到跨年，感覺好像沒有跨到年一樣，喂，LULU姊，LULU姊，沒有沒有，妳不用擔心，因為這是一種主持上面的默契。」

高雄副市長李懷仁：「在敲主持人的時候，我們並不知道後來會有一個結婚的驚喜，所以我們也非常的高興，算是高雄賺到。」

包含剛新婚的陳漢典；還有知名藝人阿本，以及金鐘紅毯主持人木木，至於表演嘉賓中，海外大咖找來韓國「水彈女王」權恩妃。

韓籍女神權恩妃：「大家好我是恩妃，大家好，我是歌手權恩妃。」

圖／TVBS

國內藝人集結告五人、八三夭和熊仔以及陳忻玥等人，甚至還有LULU黃路梓茵，也是LU典首度同台跨年，讓人期待會在台上擦出不一樣的火花。

更多 TVBS 報導

快卡位！台南跨年首波卡司公布 李多慧要主持耶誕演唱會

鼓鼓高雄跨年！攜手AcQUA源少年獻驚喜 他出道16年難忘「失聲」

桃機直擊／權恩妃抵台警察都來看！排隊通關好香 路人驚問她是誰

王識賢登麗寶跨年！寵粉預告「特別演出」 魏如萱搬家曝近況

