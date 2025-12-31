「水彈女王」權恩妃登場！中文嗨喊：新年快樂 高雄跨年狂吸30萬人

權恩妃登場。讀者提供



南韓「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI登上高雄跨年舞台，她一改之前短髮造型，以一頭飄逸長髮亮相，身穿細肩帶紅色系的短洋裝，搭配一雙黑色長靴，可愛又性感，成為全場焦點。

從各地前來的「RUBI」們用尖叫聲為偶像應援，壓軸的韓國權恩妃上場後，不少歌迷在台下跟著旋律舞動，情緒嗨到最高點，她連續唱了〈Door〉、〈Beautiful Night〉、〈Hello Stranger〉、〈Like Heaven〉、〈Underwater〉5首歌曲，且以中文參雜韓文向台下觀眾問好：「大家好，我是恩妃，很高興見到大家，謝謝請我來雄嗨趴， 你們玩得開心嗎？」

演唱最後一首〈Underwater〉前，權恩妃先向觀眾道別：「今天來到跨年活動很開心，也請大家多多支持我，大家 2026 年也要健康快樂唷！」並特地用中文說出「新年快樂！」

