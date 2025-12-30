「水彈女王」權恩妃登高雄跨年彩排超寵粉 預告「舞台造型」粉絲嗨翻

【緯來新聞網】韓國「Waterbomb 水彈女王」權恩妃今年將登上高雄跨年舞台，今（30日）她現身夢時代跨年彩排，吸引大批粉絲湧入一睹女神風采，從各地前來的「RUBI」們也用尖叫聲為偶像應援，現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容，直呼好感動。

權恩妃身穿休閒服裝，現身高雄跨年彩排。（圖／高雄市政府提供）

權恩妃先後在女團Ye-A、選秀節目《PRODUCE 48》限定團IZ*ONE出道，近來則在韓國被封為夏日女神，每次在韓國「Waterbomb」活動都以火辣舞台裝扮成為人氣話題。這次她以一身輕鬆休閒裝扮現身高雄跨年彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。



這是她首次站上高雄跨年舞臺，興奮分享：「這次特別準備紅色格紋造型，選曲上也挑選能充分展現我個人魅力的歌曲，希望帶給大家難忘的表演，請大家多多期待。」她今也以中文親切地向等候多時的「RUBI」們道賀「新年快樂」，相較於韓國冬季氣溫動輒零下，這次來到溫暖的高雄，權恩妃直呼：「晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好！」

權恩妃現身高雄跨年彩排，聽到粉絲應援直呼感動。（圖／高雄市政府提供）

她這趟預計在臺停留三天，一來台就指名找吃期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包，除了許願造訪高雄夜市外，也期待能解鎖更多在地特色小吃，她也感性地向長時間守候的粉絲表達感謝，並期盼未來能有更多機會與臺灣粉絲再度相見。

權恩妃表示這次跨年特別準備紅色格紋造型，喊話粉絲多多期待。（圖／高雄市政府提供）

