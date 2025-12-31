「水彈女王」權恩妃登高雄跨年 秀台語陪粉絲迎接新年

「2026台北最High新年城跨年晚會」將於114年12月31日晚間7時在市府前廣場登場，活動一路延續至115年1月1日凌晨1時，台北市政府預估將吸引約20萬名國內外民眾參與。適逢東北季風影響、跨年夜天氣濕涼，台北市政府衛生局日前表示，當晚將在晚會周邊設有8站醫護站，可應對常見的頭暈、低血糖、擦傷、眼睛不適等，提醒民眾注意保暖與安全，歡樂跨年、平安回家。體感濕涼！跨年夜記得帶雨具、穿外套中央氣象署指出，12月31日至1月1日跨年期間，受東北季風影響，迎風面的北部及東部地區雲多、局部地區有雨，體感濕涼，民眾戶外跨年活動建議穿著防風、防水外套，並攜帶雨具備用。元旦夜後冷氣團南下，各地氣溫將進一步下降，週五、週六臺南以北及宜蘭低溫可能下探11至14度，局部地區可能低於10度，應留意低溫警訊。北市8站醫護站地點一次看 可應對這些常見傷病跨年人潮年年塞爆市政府和信義區，常有民眾在演唱會現場不慎受傷，或被擠到頭暈、低血糖等，也有人因觀看煙火造成眼睛不適。台北市衛生局醫事管理科吳岱穎科長29日說明，當晚於晚會周邊將設有8站醫護站，共有各8位支援醫師與急救救護技術人員、11位護理人員，以及具救護技術員

常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 發起對話