「水彈女王」權恩妃確定登2026雄嗨趴 陳漢典出道首次與老婆Lulu同臺跨年

「水彈女王」權恩妃確定登2026雄嗨趴。年代提供

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會正式啟動倒數！今（11日）下午在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，主持人陳漢典、木木（林葦妮）搭配默契一流，高喊一定會讓高雄跨年晚會嗨翻天！高市副市長李懷仁也強調，高雄跨年晚會誠意滿滿，卡司超強，海內外巨星歌手將獻給高雄市民熱力四射的演出，與市民朋友一起迎接2026年。

Lulu今年將在「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會帶來精采演出。年代提供

高雄跨年晚會主持人陳漢典搭檔木木亮相，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感的唱跳演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。

陳漢典今年正式升格人夫，與Lulu首度在高雄一起跨年。年代提供

記者會上同步公開晚會完整卡司，今日最新公開的是韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI，她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，說道：「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」將現場氣氛推向最高潮。

阿本首次主持跨年就在高雄，讓他相當期待。年代提供

副市長李懷仁表示：「今年高雄的演唱會一場接一場，年底『高雄跨年晚會-2026雄嗨趴』繼續接力，為市民端出誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，希望在今年畫下完美句點。」2026高雄跨年晚會成功邀請以健康形象走紅全球的歌手權恩妃KWON EUNBI，不只與高雄的熱情性格超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」，以滿滿能量陪大家迎新年。

木木是近年備受關注的主持新秀，為迎戰跨年認真保養喉嚨。年代提供

以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球的權恩妃 KWON EUNBI，Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，網友笑稱「點進看她的舞臺影片就停不下來」。權恩妃過去曾曬出在臺灣大啖珍珠奶茶的美照，這次收到高雄市政府的演出邀約，讓她既興奮又期待，她說：「每次來到臺灣，都被各種美味的食物幸福包圍，這次如果時間允許，我一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包！」她表示相當期待在舞臺上盡情唱跳，也會帶來更升級的演出能量及魅力，陪所有粉絲度過幸福的跨年夜。

告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。年代提供

晚會主持人陳漢典在記者會上表示，這是出道以來第一次和老婆Lulu黃路梓茵同臺跨年，心情非常興奮，打算一起欣賞高雄夜景；木木則分享，從自己主持AcQUA源少年的出道記者會，到現在即將看見他們登上跨年舞臺，大家一起成長，非常感動。AcQUA源少年更透露，將與前輩鼓鼓 呂思緯在跨年晚會上合作，而為了準備獻給高雄的獨家特別表演，在美國求學的團員須弘道甚至以視訊方式，不辭辛勞的與團員練舞。

八三夭熱血重返高雄跨年！將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。年代提供

記者會也公布「2026雄嗨趴」主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤，在高雄輕軌環繞的畫面中，整座城市彷彿開啟派對模式，準備迎接年度最大城市盛典。

鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄跨年舞台，將帶來未公開新歌與滿滿能量。年代提供

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木及阿本共同擔綱。演出卡司同樣金光閃閃，包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay 的原式大樂隊、Angie 安吉等多組實力藝人輪番上陣，豪華陣容讓粉絲直呼「好想快轉到跨年夜！」

熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量炸翻高雄跨年舞台。年代提供

滅火器深耕高雄，創團25週年將在「2026雄嗨趴」帶來全新歌曲，陪歌迷倒數迎新年！年代提供

首次登上高雄跨年舞臺，芒果醬Mango Jump以青澀純愛曲風與粉絲共度「2026雄嗨趴」！年代提供

onay的原式大樂隊將首次登上高雄跨年舞臺，以原民風唱腔與全新舞臺編制，帶來獨特跨年驚喜！年代提供

鼓鼓呂思緯再度登上高雄跨年，攜手AcQUA源少年帶來跨世代合作舞臺，掀起跨年高潮。年代提供

AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。年代提供

洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。年代提供

陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的舞臺。年代提供

創作才女ANGIE安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。年代提供

Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。年代提供



