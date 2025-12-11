鏡報

「水彈女王」權恩妃確定登2026雄嗨趴 陳漢典出道首次與老婆Lulu同臺跨年

鏡報 潘佳琪
「水彈女王」權恩妃確定登2026雄嗨趴。年代提供
「水彈女王」權恩妃確定登2026雄嗨趴。年代提供

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會正式啟動倒數！今（11日）下午在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，主持人陳漢典、木木（林葦妮）搭配默契一流，高喊一定會讓高雄跨年晚會嗨翻天！高市副市長李懷仁也強調，高雄跨年晚會誠意滿滿，卡司超強，海內外巨星歌手將獻給高雄市民熱力四射的演出，與市民朋友一起迎接2026年。

Lulu今年將在「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會帶來精采演出。年代提供
Lulu今年將在「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會帶來精采演出。年代提供

高雄跨年晚會主持人陳漢典搭檔木木亮相，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感的唱跳演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。

陳漢典今年正式升格人夫，與Lulu首度在高雄一起跨年。年代提供
陳漢典今年正式升格人夫，與Lulu首度在高雄一起跨年。年代提供

記者會上同步公開晚會完整卡司，今日最新公開的是韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI，她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，說道：「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」將現場氣氛推向最高潮。

阿本首次主持跨年就在高雄，讓他相當期待。年代提供
阿本首次主持跨年就在高雄，讓他相當期待。年代提供

副市長李懷仁表示：「今年高雄的演唱會一場接一場，年底『高雄跨年晚會-2026雄嗨趴』繼續接力，為市民端出誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，希望在今年畫下完美句點。」2026高雄跨年晚會成功邀請以健康形象走紅全球的歌手權恩妃KWON EUNBI，不只與高雄的熱情性格超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」，以滿滿能量陪大家迎新年。

木木是近年備受關注的主持新秀，為迎戰跨年認真保養喉嚨。年代提供
木木是近年備受關注的主持新秀，為迎戰跨年認真保養喉嚨。年代提供

以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球的權恩妃 KWON EUNBI，Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，網友笑稱「點進看她的舞臺影片就停不下來」。權恩妃過去曾曬出在臺灣大啖珍珠奶茶的美照，這次收到高雄市政府的演出邀約，讓她既興奮又期待，她說：「每次來到臺灣，都被各種美味的食物幸福包圍，這次如果時間允許，我一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包！」她表示相當期待在舞臺上盡情唱跳，也會帶來更升級的演出能量及魅力，陪所有粉絲度過幸福的跨年夜。

告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。年代提供
告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。年代提供

晚會主持人陳漢典在記者會上表示，這是出道以來第一次和老婆Lulu黃路梓茵同臺跨年，心情非常興奮，打算一起欣賞高雄夜景；木木則分享，從自己主持AcQUA源少年的出道記者會，到現在即將看見他們登上跨年舞臺，大家一起成長，非常感動。AcQUA源少年更透露，將與前輩鼓鼓 呂思緯在跨年晚會上合作，而為了準備獻給高雄的獨家特別表演，在美國求學的團員須弘道甚至以視訊方式，不辭辛勞的與團員練舞。

八三夭熱血重返高雄跨年！將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。年代提供
八三夭熱血重返高雄跨年！將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。年代提供

記者會也公布「2026雄嗨趴」主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤，在高雄輕軌環繞的畫面中，整座城市彷彿開啟派對模式，準備迎接年度最大城市盛典。

鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&amp;壓克力柿子」首登高雄跨年舞台，將帶來未公開新歌與滿滿能量。年代提供
鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄跨年舞台，將帶來未公開新歌與滿滿能量。年代提供

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木及阿本共同擔綱。演出卡司同樣金光閃閃，包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay 的原式大樂隊、Angie 安吉等多組實力藝人輪番上陣，豪華陣容讓粉絲直呼「好想快轉到跨年夜！」

熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量炸翻高雄跨年舞台。年代提供
熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量炸翻高雄跨年舞台。年代提供
滅火器深耕高雄，創團25週年將在「2026雄嗨趴」帶來全新歌曲，陪歌迷倒數迎新年！年代提供
滅火器深耕高雄，創團25週年將在「2026雄嗨趴」帶來全新歌曲，陪歌迷倒數迎新年！年代提供
首次登上高雄跨年舞臺，芒果醬Mango Jump以青澀純愛曲風與粉絲共度「2026雄嗨趴」！年代提供
首次登上高雄跨年舞臺，芒果醬Mango Jump以青澀純愛曲風與粉絲共度「2026雄嗨趴」！年代提供
onay的原式大樂隊將首次登上高雄跨年舞臺，以原民風唱腔與全新舞臺編制，帶來獨特跨年驚喜！年代提供
onay的原式大樂隊將首次登上高雄跨年舞臺，以原民風唱腔與全新舞臺編制，帶來獨特跨年驚喜！年代提供
鼓鼓呂思緯再度登上高雄跨年，攜手AcQUA源少年帶來跨世代合作舞臺，掀起跨年高潮。年代提供
鼓鼓呂思緯再度登上高雄跨年，攜手AcQUA源少年帶來跨世代合作舞臺，掀起跨年高潮。年代提供
AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。年代提供
AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。年代提供
洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。年代提供
洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。年代提供
陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的舞臺。年代提供
陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的舞臺。年代提供
創作才女ANGIE安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。年代提供
創作才女ANGIE安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。年代提供
Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。年代提供
Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。年代提供


