「水彈女王」權恩妃降臨高雄跨年！同台LU典夫妻甜喊：想念大家

南韓人氣「水彈女王」權恩妃將登上高雄跨年舞台。（圖／年代提供）





「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會昨（11）日下午在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，主持人陳漢典搭檔木木 （林葦妮）亮相，晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感的唱跳演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。

記者會上同步公開完整卡司，韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃（권은비）她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，說道：「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」將現場氣氛推向最高潮。

Lulu、陳漢典將在高雄同台跨年。（圖／年代提供）

以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球的權恩妃，Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，網友笑稱「點進看她的舞臺影片就停不下來」。權恩妃過去曾曬出在臺灣大啖珍珠奶茶的美照，這次收到高雄市政府的演出邀約，讓她既興奮又期待，「每次來到臺灣，都被各種美味的食物幸福包圍，這次如果時間允許，我一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包！」相當期待在舞臺上盡情唱跳的她，這次也會帶來更升級的演出能量及魅力，陪所有粉絲度過幸福的跨年夜。

陳漢典則表示，這是出道以來第一次和老婆Lulu（黃路梓茵）同臺跨年，心情非常興奮，打算一起欣賞高雄夜景。木木則分享，從自己主持AcQUA源少年的出道記者會，到現在即將看見他們登上跨年舞臺，大家一起成長，非常感動。AcQUA源少年更透露，將與前輩鼓鼓（呂思緯）在跨年晚會上合作，而為了準備獻給高雄的獨家特別表演，在美國求學的團員須弘道甚至以視訊方式，不辭辛勞的與團員練舞。

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木（林葦妮）及阿本共同擔綱。演出卡司同樣金光閃閃，包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay 的原式大樂隊、Angie 安吉等多組實力藝人輪番上陣，豪華陣容讓粉絲直呼「好想快轉到跨年夜！」



