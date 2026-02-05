「水彈女王」權恩妃險毀容？鼻、嘴二度灼傷 近照曝光粉絲心疼

權恩妃挑戰攀登「吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）」。（圖／翻攝自IG @silver_rain.__）

南韓女星「水彈女王」權恩妃去年因參加潑水音樂祭「Waterbomb Festival 2025」，身穿白色比基尼、外搭紅色格紋襯衫大跳熱舞而暴紅，不僅話題度飆升，還曾來台開唱，累積大批粉絲支持。沒想到近日卻傳出她挑戰登上非洲最高峰「吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）」時，意外臉部嚴重灼傷，傷勢照曝光後引發粉絲一片心疼。

權恩妃日前透過IG曬出多張近照，只見她鼻頭與嘴唇周圍明顯紅腫、脫皮，甚至出現灼傷痕跡，狀況相當嚴重。她也自嘲表示：「這看起來像皮膚科的範例照，但其實是我的臉」，並透露在成功登頂吉力馬札羅山後，鼻子與嘴唇都遭到二度灼傷，讓她自己也相當震驚。

權恩妃坦言，受傷期間為了避免傷勢惡化，每天都勤勞塗抹厚厚的藥膏，但治療過程仍相當煎熬，不僅出現臉部發黑、長斑，紅腫情況也持續一段時間。所幸在專業皮膚科醫師的持續追蹤治療下，目前狀況已大幅改善。

權恩妃曬出傷勢照。（圖／翻攝自IG @silver_rain.__）

她隨後也曬出恢復後的自拍照，向粉絲們報平安，以輕鬆幽默語氣寫下：「我的鼻子回來了！」。勇於挑戰自我的權恩妃雖然付出不小代價，但如今平安恢復，粉絲也紛紛替她加油打氣，希望女神之後能更注意戶外活動的防護措施。

至於為何登山會導致如此嚴重的灼傷？可能原因為，高海拔地區空氣稀薄，紫外線穿透力強，加上地形空曠、缺乏遮蔽物，導致皮膚長時間暴露在強烈陽光下，進而引發發炎、紅腫甚至痛楚的灼傷反應。

