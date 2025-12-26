「水彈女王」權恩妃首登高雄跨年 預告紅色戰袍陪迎新

權恩妃透露特別準備紅色造型，希望粉絲能感受到濃濃的跨年期待感。年代提供



「Waterbomb水彈女王」權恩妃將首度在台跨年獻給「2026雄嗨趴」，她今（12╱26）表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉！」也加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄的「RUBI」（粉絲名稱）注入滿滿能量。

常在社群分享日常穿搭的權恩妃也不吝展現火辣身材，她分享飲食與身材管理祕訣，她坦言因行程繁忙不固定，會透過重訓搭配有氧維持體態，飲食則以蛋白質攝取為主，而最大的保養祕訣就是「持之以恆」。

2026高雄跨年花火以幾何線條構築光之網絡，在夜空中綻放出高雄智慧城市的軟實力。高雄市政府提供

權恩妃也特別隔海喊話粉絲，她表示：「因為有你們，我才能在舞台上更加閃耀。我會以更好的舞台和音樂回報大家，祝大家在新的1年都能更幸福、健康！」十分期待到高雄跨年。

此外，高雄市政府也公開另一彩蛋，「亞灣跨年花火」將首度施放最大10吋的高空花火，搭配「BLACKPINK」〈JUMP〉與「TWICE」〈ONE SPARK〉的音樂重現演唱會上感動瞬間，推薦觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

