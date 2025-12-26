「水彈女王」權恩妃首登「雄嗨趴」 10吋高空煙火迎新年

「雄嗨趴」將首度施放最大10吋的高空花火。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年雙彩蛋曝光！高雄市政府今（26）日公開「2026雄嗨趴」兩大亮點，首度在台灣跨年的「Waterbomb水彈女王」權恩妃將以一襲紅色新造型現身，讓粉絲感受滿滿新年氣氛；「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，陪伴大家一起迎新年。

「水彈女王」權恩妃表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉。」加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄的「RUBI」們注入滿滿能量。

權恩妃預告將以一襲紅色新造型現身高雄跨年舞台。（圖／年代提供）

高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會以節目和演出，呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，除了邀請讓粉絲引頸期盼的海外卡司權恩妃，市民朋友期待的亞灣跨年花火更濃縮了一整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，回顧高雄從2023年高雄流行音樂中心開始點亮應援色，包括酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等，將城市應援發揮到極致。

2026亞灣跨年花火，以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄發光發熱的產業以及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，緊扣「光」的語言及美好記憶，讓夢想在高雄的光中綻放、大步前行，共同躍向2026年。

