「水彈女王」權恩妃高雄跨年彩排搶先看 在台「停留天數」公開、想去逛夜市

權恩妃現身夢時代彩排，她表示將帶來讓大家難忘的演出。高雄市政府提供

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於明（31日）晚間於夢時代登場，重磅邀請南韓爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度來臺跨年演出，今（30日）晚間她現身夢時代跨年彩排，吸引大批粉絲湧入一睹女神風采，從各地前來的「RUBI」（粉絲名）們也用尖叫聲為偶像應援，讓港都跨年前夕星光閃耀，氣氛直飆最高點。

權恩妃今年在高雄跨年。高雄市政府提供

相較於南韓冬季氣溫動輒零下，權恩妃對於來到溫暖宜人的高雄表示：「晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好！」在南韓被封為夏日女神的她，以一身輕鬆休閒裝扮登臺彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。她以中文親切地向等候多時的「RUBI」們道賀「新年快樂」，現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容，直呼好感動！

廣告 廣告

權恩妃一現身便引起全場尖叫。高雄市政府提供

今年將跨年獨家舞臺獻給高雄的權恩妃，對臺灣美食可說是如數家珍，一抵達便指名期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包。這趟預計在臺停留三天，除許願造訪高雄夜市外，也期待能解鎖更多在地特色小吃。首次站上高雄跨年舞臺，對權恩妃而言別具意義，她興奮分享：「這次特別準備紅色格紋造型，選曲上也挑選能充分展現我個人魅力的歌曲，希望帶給大家難忘的表演，請大家多多期待。」同時，她也感性地向長時間守候的粉絲表達感謝，透露將帶來驚喜演出，獻給每一位支持她的粉絲，並期盼未來能有更多機會與臺灣粉絲再度相見。

權恩妃將帶來充滿魅力的驚喜演出。高雄市政府提供

權恩妃KWON EUNBI憑藉出色的外貌、歌唱及舞蹈實力，先後在女團Ye-A、選秀節目《PRODUCE 48》限定團IZ*ONE出道。她在IZ*ONE擔任隊長時展現十足的領導力及綜藝感，被譽為「全能型角色」，因此收服大批粉絲。個人solo出道後陸續推出〈Door〉、〈Glitch〉、〈Underwater〉、〈The Flash〉、〈Sabotage〉，以及今年新作〈Hello Stranger〉，多首歌曲在音源與舞臺表現上皆引發熱烈討論，是K-POP界耀眼的實力派偶像。

「2026高雄跨年晚會」預計帶來大量活動人潮，高雄市政府貼心提醒，夢時代周邊道路31日起實施3階段交通管制，另捷運與輕軌將配合加密班次，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站配合人流管制，17時起不提供上下車。配合散場，捷運及輕軌延長營運時間，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分，另台鐵亦加開列車疏運。無法到現場的朋友，可透過電視、網路、串流平臺等多元通路全程線上觀看晚會節目。



回到原文

更多鏡報報導

2026雄嗨趴「水彈女王權恩妃」服裝搶先劇透 「亞灣跨年花火」BLACKPINK、TWICE不缺席

Danielle被踢出NewJeans恐賠23億！粉絲團怒批房時爀 網友目擊：她退團當下在搬煤炭

Rain「最強肉體」全面備戰！1/17再攻小巨蛋 親揭每天必做這件事