「水彈女王」爬山慘毀容！權恩妃鼻頭、嘴唇二度灼傷 驚悚傷照曝光

南韓「水彈女王」權恩妃憑藉火辣身材與精湛舞技爆紅。翻攝IG@silver_rain.__

南韓「水彈女王」權恩妃憑藉火辣身材與精湛舞技，去年在 Water Bomb 音樂節爆紅，今年初更受邀來台參加高雄跨年晚會，人氣居高不下。然而近日傳出權恩妃在征服非洲最高峰「吉力馬札羅山」後，臉部遭受嚴重灼傷，並於3日在社群平台公開多張驚悚傷勢照，鼻頭與嘴唇紅腫脫皮的模樣，令粉絲心疼不已。

權恩妃征服吉力馬札羅山 二度灼傷慘照曝光

據悉，權恩妃這次是與路洪哲、李施昤組成「登山鐵三角」，繼去年成功登頂喜馬拉雅山後，再度挑戰海拔 5,895 公尺的吉力馬札羅山。權恩妃在IG發文，從照片中清晰可見鼻尖與唇周大面積紅腫，甚至出現脫皮與組織液滲出的痕跡，她自嘲：「這看起來像皮膚科的範例照，但其實是我的臉。」

權恩妃曝光傷照。翻攝＠silver_rain.__

權恩妃透露在高海拔強烈紫外線的摧殘下，自己鼻子與嘴唇遭受「二度灼傷」，治療期間，患部不僅持續紅腫，甚至出現發黑、長斑的狀況，權恩妃透露受傷後每天不間斷地塗抹藥膏，並在專業皮膚科醫師的追蹤，經過一段時間的悉心照料，目前傷勢已大幅好轉，權恩妃也分享了一張恢復美貌的自拍照，開心地寫下：「我的鼻子回來了！」

權恩妃恢復美貌。翻攝＠silver_rain.__

事實上，權恩妃曾是「IZ*ONE」的隊長，她因參加南韓夏季音樂盛事Water Bomb，以一身火辣裝扮與濕身熱舞的性感舞台爆紅，社群影片點閱瞬間破千萬，讓她獲封「水彈女神」、「南韓第一美胸」等美譽。



