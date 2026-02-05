「水彈女王」臉灼傷 權恩妃登非洲最高峰險毀容

南韓人氣歌手權恩妃去年以亮眼的造型參加水彈音樂節，結果一炮而紅。（圖／翻攝自權恩菲IG）





南韓人氣歌手權恩妃去年以亮眼的造型參加水彈音樂節，結果一炮而紅，她在台灣也有知名度，今年還來參加高雄跨年晚會，權恩妃除了會唱會跳，還喜歡爬山，最近她去攀爬非洲最高峰，沒想到卻受傷了。

穿著短袖、襯衫、比基尼和超辣熱褲，大露雪白肌膚，自信走位氣勢100分。水彈女神權恩妃魅力十足的名場面，讓人想一再回味。

權恩妃今年首度受邀參加2026高雄跨年晚會，一登場人氣再度飆升，女神會唱、會跳長得又漂亮，而且還喜歡爬山，權恩妃在IG發文說，自己去挑戰非洲最高峰，吉力馬札羅山，整座高山寸草不生，地表被染成橘紅色，超有末日既世感，這麼艱難的行程，權恩妃在攻頂之後，發現她受傷了。

權恩妃在攻頂之後，發現她受傷了。（圖／翻攝自權恩菲IG）

權恩妃PO出鼻頭灼傷照片，臉部多處也都有脫皮，敷著厚厚藥膏，讓人好心疼，她表示傷口屬於二度灼傷，休養一段時間就可以了，權恩妃最近都有乖乖塗藥跟回診，過不了多久，女神就會回歸。



