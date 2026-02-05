「水彈女神」權恩妃臉部遭二度灼傷！ 鼻子、嘴唇紅腫慘照曝光

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓人氣女歌手權恩妃在「水炸彈音樂節」一戰成名，憑著亮眼外型與魔鬼身材被封為「水彈女神」。她3日透過IG公開近況，自己在旅遊期間登上吉力馬札羅山，卻因高山紫外線過強，導致臉部出現二度灼傷，並發布自拍，連她看到自己都忍不住問「大家是不是嚇到了？」

南韓人氣女歌手權恩妃在「水炸彈音樂節」一戰成名，憑著亮眼外型與魔鬼身材被封為「水彈女神」。（圖／翻攝自Instagram）

權恩妃近期趁著空檔安排長假旅行，挑戰攀登非洲最高峰吉力馬札羅山，卻難敵高海拔強烈紫外線，導致鼻子、嘴唇二度灼傷，「我每天都很勤勞擦藥膏、好好地遮住，但隨著時間過去，臉開始變黑、出現斑點還泛紅。」

她也發出臉部曬傷的照片，只見鼻子與嘴唇顏色明顯不對，有嚴重的紅腫及脫皮，自嘲「看起來很像皮膚科的案例照，但這真的是我的臉」，同時安撫粉絲，強調目前狀況已逐漸好轉，請大家不用太過擔心。

權恩妃鼻子、嘴唇二度灼傷。（圖／翻攝自Instagram）

據了解，吉力馬札羅山海拔高達5895公尺，高海拔環境下紫外線強烈，容易造成嚴重曬傷。權恩妃返韓後已立即前往皮膚科治療，隨後再度更新自拍照，笑說「回來了，我的鼻子」，向粉絲報告恢復情形。

權恩妃返韓後已立即前往皮膚科治療，隨後再度更新自拍照，笑說「回來了，我的鼻子」。（圖／翻攝自Instagram）

