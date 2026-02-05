「水彈女神」權恩妃臉2度燒傷 傷勢照嚇壞粉絲！親吐背後原因

「水彈女神」權恩妃。（圖／翻攝自Instagram／silver_rain.__）

南韓前女團IZ*ONE成員、現任Solo女歌手權恩妃近年在WATERBOMB音樂祭上表演，唱跳實力加上火辣身材魅力四射，獲得「水彈女神」封號，人氣不斷飆升。權恩妃最近曬出她精緻的臉2度燒傷的照片，還自嘲像是皮膚科案例照片，但也解釋受傷原因，還安慰粉絲目前已恢復得差不多了。

權恩妃成為「水彈女神」後人氣飆升，工作邀約也不斷，直到近期她才讓自己放一個長假，四處旅行。3日權恩妃卻在社群上傳一張疑似臉部受傷的照片，她透露自己臉部2度燒傷，鼻子和嘴唇都出現破皮、變色的狀況；原來權恩妃因為去吉力馬札羅山登山，海拔達5895公尺，空氣稀薄又紫外線強，她才會曬傷。

廣告 廣告

權恩妃近期去吉力馬札羅山登山，卻因超強紫外線曬傷臉，鼻子和嘴唇2度燒傷。（圖／翻攝自Instagram／silver_rain.__）

不過權恩妃也說，自己每日都有勤勞擦藥膏，好好做防曬，但還是2度燒傷實在很無奈，不禁自嘲，「看起來像是皮膚科案例照片，但這真的是我的臉啊」。所幸返韓的權恩妃迅速前往皮膚科治療，近日又在Instagram限時動態上傳一張自拍照，向粉絲報平安「回來了，我的鼻子！」

吉力馬札羅山是非洲海拔最高的山，有5895公尺高，而高海拔空氣稀薄、紫外線強，容易造成登山客曬傷，引發皮膚紅腫、疼痛、起水泡或發燒脫水等狀況，而權恩妃的狀況就是遭紫外線曬傷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」