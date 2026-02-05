「水彈女神」臉部險毀容！權恩妃自曝「鼻子二級灼傷」慘況照

權恩妃自曝爬山遭灼傷的經歷。讀者提供



南韓人氣solo女歌手權恩妃擁有清新臉蛋、火辣身材，過去在Water Bomb音樂節一戰成名，被粉絲封為「水彈女神」。不過，權恩妃日前卻自爆，她去挑戰海拔近6000公尺的非洲最高峰吉力馬札羅山 後，因高山強烈紫外線導致嚴重曬傷，臉部出現二度灼傷狀況，讓不少粉絲看了心疼不已。

權恩妃日前剛結束一段長假，3日突然在IG上傳好幾張近照，透露自己爬吉利馬札羅山爬到曬傷，只見照片中的她鼻子與嘴唇周圍明顯紅腫、變色甚至脫皮，自己在登頂後才發現臉部狀況不對勁，鼻子與嘴唇都遭到二度灼傷，連她看到鏡中的自己都忍不住驚呼：「大家是不是嚇到了？」並自嘲這些照片「看起來就像皮膚科的案例照，但這真的是我的臉」。

權恩妃說，曬傷後她每天勤勞塗抹藥膏、盡量遮住患部，但隨著時間推移，臉部仍出現泛紅、變黑與斑點等狀況，傷勢一度讓她相當困擾。如今她坦率分享自己的傷勢和治療過程，希望提醒粉絲高海拔旅行時務必注意防曬與身體狀況。

權恩菲透露自己攀爬吉利馬札羅山時曬到二級灼傷。翻攝自IG

所幸在返回南韓後，權恩妃已第一時間前往皮膚科接受專業治療，經過醫師持續追蹤，傷勢逐漸改善。她隨後再度更新社群動態，曬出恢復後的自拍照，開心寫下「回來了，我的鼻子！」向粉絲報平安，也讓支持者終於放下心中大石。

據了解，吉力馬札羅山因海拔高、空氣稀薄，紫外線強度遠高於平地，極易造成嚴重曬傷，甚至引發紅腫、水泡、發燒與脫水等症狀。權恩妃此次正是因長時間暴露在強烈紫外線下，才導致臉部皮膚嚴重受損。

事實上，這趟登山之旅，權恩妃並非單獨挑戰，而是與藝人路洪哲、演員李施昤一同組隊，三人因合作Netflix真人秀《喪屍宇宙》結緣，過去曾成功挑戰喜馬拉雅山，此次再度攜手挑戰非洲第一高峰，展現不同於舞台形象的冒險精神。

