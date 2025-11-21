水怎麼沒飄起來? 中國被疑「造假」太空站實驗影片 德媒這樣說.......

近期一張中國航天員在太空站做實驗的照片引發大規模爭議，許多網友宣稱在太空站的環境中，水不可能乖乖留在開放的水杯內，質疑中國當局「造假」實驗影片。然而，有德國媒體發布報導澄清，強調該現象的確會在太空站內發生，否定造假的可能性。 圖：翻攝自 @Jerry00107966 X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著科技不斷發展，人類逐漸展開針對宇宙的探索，在近地軌道環繞的宇宙空間站也成為微重力環境實驗的良好平台。然而，近期一張中國航空站的照片卻引發網友激烈討論，許多網友質疑中國當局「偽造」了太空站的相關影像。有德國媒體針對相關照片進行核實，認為該照片呈現的是正常的物理現象，否定了照片涉及造假的可能性。

根據《德國之聲》報導，日前一名 Threads 用戶發布貼文，並附上一張 3 位中國航天員在天宮太空站的舊合照，配文「水怎麼沒飄起來」，質疑該照片可能並非在微重力環境的太空站拍攝。沒想到，相關爭議迅速延燒，甚至擴散到 X 、 Facebook 、 Instagram 等其他社群媒體上，越來越多網友也開始懷疑中國造假，在地球上拍攝「太空站實驗」的紀錄影片。

廣告 廣告

針對網友們的質疑，《德國之聲》先後訪問德國航空航天中心的工作人員與相關領域的大學教授，認為在太空站的微重力環境中，水的確可以留在水杯之中，不會漂浮到空中。其中，德國航空航天中心發言人安德烈亞斯．許茨 ( Andreas Schutz ) 接受訪問時表示，中國航天員在天宮太空站中拍攝的影像應該沒有涉及造假，「我們查看過那段與水杯相關的畫面，沒有發現任何造假的跡象」。

德國不萊梅大學應用航天技術與微重力研究中心 ( ZARM ) 的失重流體力學專家安德烈．平格爾( Andre Pingel )也針對該現象做出解釋，稱在微重力的環境向，水的表面張力將會成為主導力量，「杯中的水面會出現彎曲，以達到面積最小化的狀態，最終形成一個半球型的介面」。

平格爾也進一步指出，中國航天員可能在進行水杯相關的實驗時，使用有特殊塗層的水杯，以改變水與水杯之間的接觸角，進而促成水面平整的現象。平格爾推測，實驗用的水杯可能經過特殊設計，透過水杯上部的直徑變化，一定程度「卡住」水面，進而呈現出平整的水面，「這些特殊設計都是為了方便進行演示或實驗操作的設計」。

報導稱，早在 2022 年 3 月 23 日時，中文與部分英文社群內就曾針對相關實驗影片爆發過造假的爭議，但當時香港市視查核實驗室與上海報業集團《澎湃新聞》旗下的「明查」欄目都已針對指控發表澄清；《美聯社》也曾在 2023 年 6 月時，採訪美國、英國的太空領域專家，確認了相關影像的真實性，「相關影片造假的可能性極低，且中國太空機構幾乎沒有偽造影片的動機」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

硬是不說誰買的! 俄稱首批蘇-57戰機已出口 還加入戰鬥 專家猜買主是「它」....

喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈