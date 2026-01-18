水怪獵人搜索52年 砸百萬英鎊出動徹底聲納掃描尼斯湖結果出爐

資深研究者阿德里安辛恩經歷半世紀的查證，最終坦言尼斯湖水怪可能根本不存在。（翻攝X@TrueCrimeUpdat）

尼斯湖水怪的傳聞傳遍全球，被譽為現代獵人的阿德里安辛恩（Adrian Shine）花費半世紀追蹤，執著於用科學解開這個世紀之謎，想抓到隱藏在湖底的水怪，可惜事與願違，最近他坦言尼斯湖水怪或許根本不存在。

系統調查講究科學數據

根據《Times of India》報導，阿德里安擁有專業學術背景，1973年起便長駐蘇格蘭，至今已埋首研究52年。他不僅創立了尼斯湖計畫，更以系統化的方式彙整所有目擊資料。為了讓證據更有力，他導入了精密聲納與環境監測技術，試圖用最嚴謹的科學數據，取代虛無縹緲的民間傳說。

指揮24艘船全面掃描尼斯湖

阿德里安在1987年策劃一場盛大的「深度掃描行動」（Operation Deepscan），指揮24艘船並斥資100萬英鎊引進最先進的聲納技術，對整座湖泊進行地毯式搜索，這場浩大的科學探險在當時引起轟動，大家屏息以待，結果卻讓人大失所望，從回傳的數據顯示，湖泊深處並沒有所謂的大型神祕生物。

搜尋半世紀獵人公布結論

經歷長達50年的搜索，加上無數次被推翻的目擊報告，就連阿德里安也曾把地形結構誤認為水怪身影，由於一直找不到具備說服力的強力證據，讓阿德里安最終不得不承認尼斯湖水怪可能自始至終就不存在。

更多鏡週刊報導

有片／尼斯湖水怪再現？拍到「5公尺龐然大物」 獵人：很難解釋

有片／尼斯湖水怪再添新證？神祕黑影抬頭浮出水面 現形影片曝光

疑似尼斯湖水怪「水面下吐泡泡」遭直擊 世紀謎團再掀波瀾