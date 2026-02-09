水患結緣五年情 深耕越南河靜省

一場天災之後的愛心動員，牽起一段善因緣。6年前，越南中部河靜省，發生嚴重水患，慈濟志工與當地台商會合作，展開賑災發放，這幾年來，慈濟的關懷沒有離開，最近，還到當地舉辦冬令發放活動，二天一共四個場次，有八百戶人家，領到救濟金，還有白米等等地過冬物資。

從志工手中，領到50萬越盾，相當於台幣609元的現金，還有20公斤的大米，這個冬天，不用再為生活發愁。

居民 阮氏律：「有食物可以吃數月，天氣冷時，有棉被可禦寒，我感到十分的安心與溫暖，感恩伸出援手的善心人士。」

居民 陳氏紅：「領到的白米可以吃一個多月，我食量很小，我會很珍惜，因為這份物資，代表社會大眾的關懷與溫暖。」

他們對這群來自胡志明市的慈濟志工並不陌生，2020年時，遭逢颱風侵襲，大水幾乎淹沒村莊，慈濟與當地台商會合作，進行勘災發放，有三千多戶人家接受到幫助，自此，年年都與台商會共善，照顧貧病家庭。

台商會河靜分會會長 張健發：「從慈濟的前期準備跟場地布置，到活動當天受助的家庭，每一個環節都能感受到，慈濟志工滿滿的用心。」

為了讓鄉親得到更完善的照顧，2025年中旬向政府申請，把位在中部的河靜省，登記為慈濟救濟的活動範圍，今年1月首次進行冬令發放，二天舉辦四場，有八百戶，拿到這分物資。動員志工55人，有一半是當地志工。

阮攸高中同學 黃中堅：「認識更多人，感受更豐富且有意義。」

志工 張功英勇：「不知道搬了幾袋米，能親手幫助鄉親，很快樂。」

延續過往的默契，以慈濟發放原則，直接、尊重、重點，圓滿活動，也在河靜種下，善的好因緣。

