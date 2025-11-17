水患變水岸！10億虎尾潮工程2年完工 30公頃高灘地率先啟用
〔記者黃淑莉／雲林報導〕中央投入逾10億推動「虎尾潮—韌性水岸縫合城市計畫」，其中虎尾鐵橋下方高灘地親水公園已完成，今(17)日交由虎尾科技大學維運管理。水利署第五河川分署長吳明華指出，虎尾潮另一重要工程青埔分洪道及抽水站工程將在本週五21日開工，所有工程預計2年內完成，屆時可解決大虎尾地區水患，提升生活品質。
虎尾潮計畫是台灣首件水利工程啟動國際競圖，目標是虎尾打造成為全國第一個水岸縫合的韌性城市，吳明華表示，整個計畫有3個主計畫，分別為北港溪虎尾興南大橋至平和橋段整體環境營造，經費2.4億元、安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理，經費2.3億元、青埔分洪道及抽水站工程，經費約6億元。
其中北港溪高灘地已完成，共計30公頃，有多功能大草坪、 5公頃實驗農場及其他親水設施，五河分署與虎科大簽訂MOU，委託學校維運管理，虎科大校長張信良說，高灘地可做為校園延伸，提供師生教學、運動空間，也提供社區居民休憩場所，達到學校的社會責任。
吳明華指出，安慶圳治理工程今年8月已開工，另整個計畫最重要一環青埔分洪道及抽水站工程，將安慶圳上流髒的水透過節流到北港溪，雲林縣府已完成發包，預計在本週五開工。
吳明華強調，整個虎尾潮計畫的工程預計在2年內陸續完工，對大虎尾地區是很大福音，不僅可以解決多年水患問題，更可提升整個生活品質。
今天五河分署與虎科大「虎尾潮．水岸新生」啟用儀式，由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、吳明華及張信良共同宣布。
更多自由時報報導
溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
陳耀昌病逝！石崇良落淚：慟失恩師、首席顧問
台中捷運紫線擬採高架 規劃銜接綠線「成環狀」一車到底
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
WBC想擊敗日本、中華隊晉級？ 韓媒：大聯盟三星不是萬能解方
韓國隊在上個周末與日本隊進行2場交流賽，備戰明年的WBC經典賽，不過在這兩場比賽打完後，韓國媒體就點評，目前在大聯盟打球的金河成、金慧成及李政厚，並非國家隊能晉級8強賽的萬能解方，投手的戰力還是最大的問題。中天新聞網 ・ 5 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 18 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 6 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 18 小時前