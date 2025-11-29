水患齊防后里同心 企業、社區與政府簽署防災合作備忘錄

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為強化地區防救災能量，台中市政府水利局昨（28）日在后里區義德里義里里聯合活動中心舉辦「水患齊防，后里同心」公私協力合作備忘錄（ＭＯＵ）簽署暨頒獎儀式，由水利局主任秘書林志鴻頒發企業、社區感謝狀、后里區長賴同一與企業及社區簽訂公私協力合作備忘錄，盼藉此凝聚企業、社區與政府的力量，建立互助共好的防災體系，提升防救災量能，進而降低社區可能面臨的人命與財產損失。

▲共同簽署合作備忘錄。

廣告 廣告

水利局長范世億表示，水利局特別頒發感謝狀，肯定社區及企業無私協助，提供人力、物資、重機械，以及藥品、緊急救護等多元支援，共同守護家園。並指出，面對極端氣候挑戰日益嚴峻，防災不僅靠公部門，更需要企業與社區共同參與，期盼藉由簽署暨頒獎儀式，將「企業防災」理念導入水患自主防災社區的推動，並結合公所，建立企業、社區、公部門三者間「自助、互助、公助」相互合作的防災區域聯防機制，期許未來更多社區及企業加入自主防災行列，達成公私協力多贏的局面。

水利局表示，鑑於極端氣候肆虐全球，大規模災害頻傳，當颱風豪雨導致地區淹水、聯外道路中斷等災害，政府資源未必能及時啟動救援，地方第一時間往往需自行面對災情，因此彰顯社區及企業資源在自主防救災工作上的重要性。

水利局談到，后里區后里里、義里里、義德里、聯合里屬旱溝排水系統範圍，過去曾因旱溝排水斷面不足及局部排水瓶頸，造成特定區域在颱風豪雨期間頻繁發生淹水情形，雖水利建設改善後，已大幅降低災害發生，但面對日益嚴峻的極端氣候，仍需居安思危、防患未然，持續做好防洪整備工作，期盼藉由簽署暨頒獎儀式，串聯后里區企業、社區、公所防救災能量，建立更緊密的防災網絡，強化區域整體防災韌性，於災害來臨時，能攜手協力保護家園，降低社區居民生命財產的損失。

水利局說明，今日受獎的單位及企業包含后里里、義里里、義德里、聯合里水患自主防災社區、后里便利商店、豐順資源回收行、張永股份有限公司、宏達益企業有限公司、健安內科診所、聯翔喜餅股份有限公司、右享機電有限公司。