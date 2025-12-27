水情佳、旱作面積增 雲林地層下陷有效趨緩

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣政府公布今年地層下陷監測結果，因水情佳、旱作面積增加，今年地層下陷情形較去年明顯減緩。縣府建議中央，可研議擴大「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」範圍，並提高補助金額。

雲林縣政府昨天召開114年度「地層下陷防治推動小組」第2次會議，由副縣長謝淑亞主持，會中公布今年度地層下陷監測結果並研議後續對策。

依據地層下陷監測結果，112及113年度顯著下陷面積分別為247.7及226.4平方公里，今年度全縣沒有下陷速率超過3公分的區域；初步分析，今年水情佳且高鐵沿線特區農田轉旱作面積逐年增加，有效降低地下水抽取量。

雲林縣政府水利處表示，雲林縣受限於水資源供給不足，加上地層結構鬆軟，長期超抽地下水，導致地層下陷、地下水鹽化、海水入侵及水土流失等問題，對地下水永續利用、高鐵行車安全及地方防災體系皆構成潛在風險。

水利處指出，地層下陷與地下水過度抽取密切相關，除持續提升地面水供應能力外，推動農業與產業節水也是關鍵措施。農業部農糧署自民國112年推動「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，稻作面積從112年1259公頃到今年剩920公頃。

謝淑亞建議，中央可研議擴大「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」範圍，並提高補助金額，同時提供節水獎勵金，鼓勵農民改種低耗水作物，在兼顧農地永續利用的前提下，有效降低地下水抽取量，緩解地層下陷問題。

此外，雲林縣政府與經濟部水利署合作，自112年辦理「砂樁工法於新虎尾溪地下水補注之應用」計畫，透過引水至砂樁補注井，增加深層含水層地下水量，並持續進行水文監測、成效評估及設施維護。今年度將接續辦理，預計增設2處砂樁設施，挹注地下水量。（編輯：張雅淨）1141227