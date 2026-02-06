水情吃緊 北區水資源分署在寶二水庫今第二次焰劑增雨

雲層罩山區 寶二水庫人工增雨即刻見效。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】經濟部水利署北區水資源分署表示，新竹地區今（115）年1期稻作預計自2月9日起開始供灌，為確保供灌順利及區域供水穩定，該署分署長謝明昌於今(6)日上午率領相關主管前往寶二水庫視察水情，並同步實施人工增雨作業。

截至今日上午11時20分，新竹主要水庫（寶山及寶山第二水庫）總蓄水量為2,336萬噸，蓄水率60.2%，較近五年平均值略低約100萬噸。由於近期降雨偏少，加上新竹即將進入開灌期，北區水資源分署高度關注水情。謝明昌分署長親自巡視上坪堰及水庫庫區，並前往附近廟宇祈福，祈求天候配合。在上坪堰視察時，發現山區雲層籠罩有利於增雨，隨即協調於寶二水庫實施人工增雨作業，並於上午10時40分施放地面型焰劑。這是寶二水庫今年第二次人工增雨（前一次為1月31日）。令人振奮的是，增雨作業後約於11時20分，水庫周邊已開始飄雨，為供水增添助力。

北區水資源分署表示，為因應當前水情及新竹用水需求，除每日密切監測水情，並以桃竹幹管最大量支援新竹地區外，已啟用頭前溪37口備援水井，並啟動油羅溪緊急抽水系統。新竹科學園區亦自主節水7%。各機關通力合作，全力維持供水穩定。

北區水資源分署強調，目前正值枯水期，河川流量相對不足，呼籲各界持續加強節約用水，共同珍惜有限水資源，讓春耕與民生用水都能獲得最有效率的運用。(圖/北區水資源分署提供)