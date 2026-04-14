水情告急！中南部10水庫蓄水率跌破6成 林得恩：週六起有望稍解渴

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中南部10水庫蓄水率低於6成，其中仁義潭、阿公店及曾文水庫蓄水率更不到3成。圖為曾文水庫，水利署提供



清明連假各地受鋒面影響，連日降下大雨，為水庫大補水，全台水庫挹注約1.9億噸水量，不過由於此波降雨主要集中在中部以北，對南部水情助益並不大，南部地區大部分水庫蓄水率仍維持在6成以下。不過氣象專家林得恩預測，週末起水氣增多，有機會為中南部地區帶來降雨，緩解告急的水情。

林得恩今日（4/14）在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，上波春雨鋒面報到，中南部地區水庫得到局部降雨量集中挹注，特別是明德水庫的蓄水率已再度超過90%，不過這波春雨鋒面對南部水庫水情影響有限，進帳並不顯著，大部分水庫蓄水率仍維持在60%以下，其中仁義潭、曾文及阿公店水庫的蓄水率都在該水庫的30%以下。

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林得恩表示，根據今晨最新歐洲模式模擬，4月18至20日由於中低層的風切線移入，配合環境水氣的供輸，有機會為中南部地區帶來較為集中的降雨，對現有水情同樣具有緩解的效益。

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