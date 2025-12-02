水情拉警報！全台7縣市大停水 最長53小時中斷供水

（生活中心／綜合報導）台灣自來水公司公告，自今（2）日起，新北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南及高雄多縣市將分區停水，主因是配合管線汰換、擴建工程及施工銜接需求。部分地區最長將停水達 53 小時，提醒居民提前儲水備用。

【台南市 — 最多 39 小時】

停水時間：

12/2 上午9時至 12/3 深夜12時（39小時）

停水戶數： 32萬1919戶

停水區域： 永康、安平、東區、中西區、北區、玉井、南化、安定、新化、左鎮、善化、大內、山上、新市、歸仁、關廟、龍崎、仁德等 18 區。

全區停水： 左鎮、大內、山上

全區水壓降低： 安定

其餘為部分里停水或水壓降低。

【高雄市 — 最長 53 小時】

停水時間：

12/2 上午9時至 12/4 下午2時（最長53小時）

影響戶數： 約 5000 戶

分三段不同時程：

12/2 09:00～12/4 06:00

內門區（內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里）、

旗山區（永和里火路地區、大林里部分）

12/2 09:00～12/4 10:00

內門區：中埔里、內東里

12/2 09:00～12/4 14:00

內門區：瑞山里

旗山區：三協里（花旗社區）

田寮區：鹿埔里、古亭里

臨時供水站 8 處：

內門紫竹寺、南海紫竹寺、紫雲宮、竹峯宮、溝坪派出所、興天宮、旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前。

【新北市 — 7 小時】

停水時間： 12/2 03:00～10:00

停水區域： 瑞芳區五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷、烏勢巷。

【桃園市 — 7 小時】

大園區 — 7 小時

停水時間： 12/2 09:00～16:00

停水範圍： 田心里部分區域、中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段及周邊街巷。

龜山區 — 7 小時

停水時間： 12/2 09:30～16:30

停水範圍： 文化一路、文樂路周邊。

【台中市 — 7 小時】

停水時間： 12/2 09:00～16:00

停水區域：

西屯區港尾里、北屯區新平里。

影響經貿路一、二段、經貿七路、中平路、經貿二路附近。

【雲林縣 — 10 小時】

停水時間： 12/2 08:00～18:00

停水區域： 北港鎮中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街等多條街道。

【嘉義縣 — 9 小時】

停水時間： 12/2 08:00～17:00

停水區域： 民雄鄉豐收村，好收1之23號至130號一帶巷弄。

