水房洗錢案男疑獄中吃香喝辣 矯正署：無特殊待遇

（中央社記者劉世怡台北19日電）綽號「鴨哥」劉姓男子涉架設水房洗錢近54億元。媒體報導，他先前另案服刑時，每天吃香喝辣。矯正署今晚表示，初查劉男在監未受特殊待遇。

台中檢警破獲九州博弈集團涉洗錢後，綽號「鴨哥」劉姓男子去年6月起在高雄架設洗錢水房，1年多來洗錢近新台幣54億元，粗估入帳4221萬元，高雄地檢署今天依組織犯罪條例等罪起訴劉男等12人。

檢警更查出劉男曾因案入監，但他在獄中曾與水房成員聯繫指揮運作，甚至曾買下商辦用作私人招待所。

根據矯正署晚間發布新聞稿，經初步調查，有關媒體所稱劉男先前服刑期間的接見、通信、寄入飲食情形，是符合監獄行刑法、累進處遇條例及外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法等規定，與其他受刑人標準相同，未受特殊待遇。

另外，劉男執行期間無違規行為，未符監獄行刑法規定，出現有害秩序或安全得檢閱書信內容的法定要件，因此報導指劉男藉此指揮洗錢部分，將配合司法單位偵辦進度，加強個案後續管理考核與輔導處遇。

新聞稿最後提及，國家法令給予收容人通信基本隱私保障，是基於人權維護，如涉不法行為，一律嚴懲並送交檢調究辦；另現行外界送入飲食狀況，常造成社會觀感不佳，法務部已督責矯正署慎重檢討、修正「外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法」內的管制作為，預計於12月19日施行，以衡平司法正義，兼顧收容人實際需要。（編輯：李錫璋）1141119