水房洗錢61.7億 14成員被起訴、首腦求刑10年

〔記者王定傳／台北報導〕男子邹德鈞以愛克市場有限公司及艾斯恩貿易有限公司為掩護，成立水房據點，指揮幹部、車手，幫詐團及博奕集團洗錢，將其等不法所得，用以購買泰達幣再打入上述犯罪集團電子錢包，並從中獲取報酬，總計將61.7億餘元匯出至境外；新北地檢署今依違反組織犯罪、刑法加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴邹等14人，並求處3年6月至10年不等徒刑，其中對邹德鈞求刑10年，併科1億元罰金。

檢警調查，邹德鈞自2023年5月起至今年9月1日止，發起結構性洗錢犯罪組織，以愛克公司及艾斯恩公司名義，成立水房據點，指揮幹部、車手與詐團及博弈集團合作，收受贓款後於自動櫃員機存款，存入其等操控的人頭帳戶，利用虛擬貨幣買賣名義，先買美金，再轉匯至泰國、新加坡等地帳戶，在境外購買泰達幣，再打入詐欺、博奕集團電子錢包。

廣告 廣告

企業犯罪專組檢察官陳儀芳據被害人報案筆錄，積極向上溯源，指揮刑事局、新北市刑大隊9月、10月、11月間執行3波搜索，拘提邹德鈞等人到案，聲請羈押7人獲准，並查扣1千餘萬、手錶9支、桃園市桃園區1處不動產；今依指揮犯罪組織、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、洗錢防制法一般洗錢、特殊洗錢等罪嫌起訴14人。

檢察官審酌邹等人於集團間各自分工、對於被害人造成損害，及所涉洗錢金額高達61.7億元，致金融秩序危害甚深等，對邹德鈞求刑10年，併科1億元罰金，幹部周宇宏、鄧舜平求刑各8年併科8000萬元罰金，入股投資的金主邹毅強(邹德鈞之父)、呂士宏、董浩政各求刑5年併科5000萬元罰金，車手陳裕鑫等人求處3年6月至4年不等之刑。

檢方表示，來犯罪集團洗錢方式不斷變化，利用層層複雜的各種名目、態樣，移轉、分散而取得形式上合法來源的樣態以躲避查緝；新北檢預警中心秉持高檢署所推行的「可疑帳戶預警中心機制」作法，將本案所見洗錢手法，納入預警通報態樣，以強化洗錢防制作為，撤底阻斷犯罪者金流，全面杜絕犯罪。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬路不是馬的路！合歡山武嶺有人騎馬賞雪 警方馬上罰

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

