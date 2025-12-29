水房洗錢61.73億！ 黑幫主嫌遭起訴求刑10年

檢警發動3波行動逮捕14名詐欺洗錢集團成員。（圖／翻攝畫面）





天道盟太陽聯盟成員邹德鈞，涉嫌成立詐騙水房據點，指揮調度旗下車手，與詐騙、博弈集團合作，利用虛擬貨幣將61.73億元洗錢至境外，新北地檢署今天（29日）偵查終結，依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪將邹男等14人提起公訴，並建請法院從重量刑，量處邹男有期徒刑10年，併科罰金1億元。

檢警調查，具天道盟太陽聯盟背景的40歲主嫌邹德鈞，去年5月起到今年9月1日止，以愛克公司及艾斯恩公司名義成立詐騙水房據點，找來其父等人作為金主入股投資，指揮幹部、自存車手，更與詐騙集團、博弈集團合作，以虛擬貨幣買賣為名義，在水房收受詐騙得來的現金款項後，隨即到ATM存款方式，存入他們所操控的人頭帳戶中，再匯款至愛克公司及艾斯恩公司帳戶。

接著先在線上購買美金，再行轉匯到泰國、新加坡等地的帳戶中，在境外購買虛擬貨幣USDT後，最後再將虛擬貨幣打入詐欺、博弈集團的電子錢包中，從中抽取固定比例金額作為報酬，總計將61億7300萬餘元匯至境外，

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳，根據被害人報案筆錄，積極向上溯源，指揮刑事局、新北市刑大等單位分別於今年9、10、11月展開三波行動，在機場逮捕準備潛逃中國的邹姓主嫌，共計查獲14名成員，並查扣1千餘萬、手錶9支、桃園市桃園區1處不動產。

檢方今天（29日）偵查終結，依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪將邹男等14人提起公訴，另審酌邹男等人於集團間各自分工、對於被害人造成損害，及所涉洗錢金額高達61.7億元，致金融秩序危害甚深等，建請法院量處邹德鈞有期徒刑10年，併科1億元罰金。

