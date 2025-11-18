水房老大「鴨哥」獄中指揮洗錢50億 小弟怕羈押才供出

水房老大「鴨哥」的豪華私人招待所。（圖／翻攝畫面）





高雄檢方近日破獲了一處「南部最大洗錢水房」，這個「水房」接手了在台中被查緝的九州博弈集團的金流後，才10個月就洗錢超過53億元，佣金進帳超過4200萬元，更誇張的是主嫌劉姓男子因另案入監服刑，期間透過會客跟書信的方式，遙控手下小弟繼續洗錢。

檢方指出，在台中地檢署查緝了九州博弈集團後，還沒被發現的博弈金流迅速轉移到中南部，由一名38歲趙姓男子負責在高雄地區統籌洗錢業務，檢警逮捕趙姓男子與同夥，之後還有小弟出面頂罪。檢警原本以為案情到此為止，沒想到被逮捕的同夥有人怕被羈押，竟然供出還有真正的藏鏡人。

檢警循線追查，發現幕後黑手真的另有其人，沿線繼續搜索之後發現了綽號「鴨哥」的54歲男子劉秉宏，調查過程中檢方還發現劉男去年7月因為別的案件入監服刑，但根本是「坐爽牢」，除了每天有人寄來大菜讓他享用，老婆、小三、小弟輪流探監，劉男還藉著會客時間、還有監所人員沒辦法事先審核書信內容的漏洞，在獄中1年用百餘封手寫信操縱小弟繼續運營水房，10個月就洗出超過50億元金流。

檢調繼續順線索調查，竟發現劉男用「公司名義」在市區買下商辦大樓，除了作為水房運作中心，還裝修成豪華私人招待所，有高級KTV包廂、會客空間等。劉男在偵查期間坦承部分犯行，始終否認收取洗錢所得，但多個被捕的小弟想爭取減刑，幾乎全部供出犯案過程。

檢調調閱監獄的會面紀錄、信件往返內容、水房監視器影像、水房金流紀錄，認定劉男不只是金流決策者，也是整起洗錢鏈的核心藏鏡人，今（18）日偵結後依照《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》起訴劉男與同夥。

