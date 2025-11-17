水文化在孩子心中萌芽 培育下一代成為重視水資源的公民
記者徐義雄／台中報導
台中市政府水利局推動「愛水ㄅㄨㄅㄨ車」校園活動，前往東區力行國小展開課程，活動融入SDGs永續發展教育目標，透過生活化的課程設計與互動教學，學童從遊戲中了解水資源的珍貴，培養「愛水、惜水」的行動力。
水利局說，水資源教育應從小扎根，活動安排「引水到家」拼圖遊戲，學童動手將水從森林引至家中，過程必須經過層層挑戰、思考解法，歡笑聲中理解「每一滴水都得來不易」。
力行國小校長聶台璋表示，學校推展環境永續教育，透過與水利局的合作，學生在活動體驗中深化對水文化與環境保護的理解。
水利局水利規劃防災科長黃柏彰指出，將「愛水、惜水」的觀念帶入校園，培育下一代成為重視水資源的公民。
