水文化在孩子心中萌芽 培育下一代成為重視水資源的公民

南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄知名景點月世界，附近的山坡地，被民眾發現，有不肖業者偷倒家庭垃圾，數十噸的垃圾，臭氣薰天，環保局接獲通報，17日上午也到現場，派出大量抓斗車，破袋逐一檢查，初步調查，成堆的家庭垃圾，來自台南等地區，已調閱附近住戶監視器，要全力追查不法來源。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山。（圖／民視新聞）從護欄往下望，滿山滿谷的垃圾，有塑膠袋、瓶瓶罐罐，還伴隨著臭味，但這裡可不是垃圾掩埋場，而是高雄知名景點月世界周邊的山坡地。燕巢區金山里里長林順輔表示，這邊原本是空氣蠻好的，怎麼有聞到一股臭味，又有很多里民就打電話進來跟我說，知不知道哪裡有被倒垃圾。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源。（圖／民視新聞）里長說，里民11月初反應，半夜有大車經過被吵醒，以為是附近工程在施工，隔天到現場看，卻沒發現任何施工痕跡，覺得可疑，於是通報里長，隨後沿路巡查，才發現，高達數十噸的垃圾，被惡意傾倒，已堆疊成一座小山。當地里民表示，嚇到啊，我想說怎麼會來這裡倒垃圾，這不就是半夜來的。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山，擔心造成生態汙染，環保局獲報，也派清潔車到場清理。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源，初步調查，是成堆的家用廢棄物，而且透過這些垃圾的分析，發現絕大部分是來自外縣市。當地里民表示，根本這個垃圾從哪裡來的，不曉得啦，應該要叫里長爭取這邊要裝監視器。高雄市環保局副局長高宗永表示，我們大概有初步查獲，是台南等地區，因為廢棄物它的來源跨越好幾個地方。是不是外地不肖業者趁著深夜，將大量廢棄物載到高雄傾倒，環保局已向附近民宅調閱監視器，要全力追查到底是誰偷倒垃圾，後續也將依違反廢清法，裁處6千元到3百萬元不等罰鍰。原文出處：高雄月世界旁驚見「垃圾山」飄惡臭 環保局破袋調查「大多來自台南家庭垃圾」 更多民視新聞報導美濃大峽谷案廢土來源曝光！不法集團勾結土資場 15人重金交保基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主「多納黑米季」盛大登場祭典 青年會領聖火開道族人齊聚慶豐收

民視影音 ・ 5 小時前