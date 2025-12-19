水族館海星「揮手道別」暴紅！萌樣吸370萬人搶看

國際中心／張予柔報導



不只人類會期待下班，就連水族館的生物似乎也懂得「準時收工」的喜悅。近日一張於日本水族館拍攝的照片在社群平台瘋傳，一隻貼在水族箱玻璃上的海星，擺出彷彿揮手說再見的姿勢，剛好出現在館方準備閉館之際，像在跟當天到訪的遊客道別。這個人性化的瞬間被捕捉後，迅速引發網友共鳴，讓不少上班族笑喊「這就是下班時的我」。





一隻海星在玻璃前高舉雙手，彷彿在跟遊客道別。（圖／翻攝自Ｘ@curve_ni）

有位熱衷走訪日本各地水族館的攝影師在「X」發文，分享自己14日前往愛知縣竹島水族館參觀，在準備離館時，無意間發現一隻海星緊貼水族箱玻璃，呈現出向外伸展的姿態。照片中可見，這隻海星宛如站在玻璃前，高高舉起一隻「手」，彷彿努力向遊客揮手道別，畫面可愛又逗趣，讓人忍不住會心一笑。

日本水族館海星「揮手道別」暴紅！萌樣狂吸370萬人搶看…網喊：像下班的我

照片曝光後立刻引發討論，短時間內吸引逾370萬人觀看。（圖／翻攝自Ｘ@curve_ni）

照片曝光後立刻引發討論，日本網友瘋狂轉傳，來自各國的網友也湧入留言區。有網友笑說「牠是不是在舉中指？」、「超有迷因潛力」，還有人將畫面聯想到自己下班前最後一刻的心情，直喊「像極了準備打卡的我」、「海星︰人類，閉館囉！拜拜！」、「讓我們互道一聲晚安」，甚至有人戲稱這隻海星彷彿「超級進化」了。





