水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
星座專家清水孟國際塔羅篠安老師表示，下週一（10日）水星將逆行於射手座，有關於溝通、旅行、文件、信念與教育議題將容易發生誤會與延誤，而下週二（11日）木星將逆行於巨蟹座，提醒我們重新檢視「安全感與歸屬」的來源，並回顧情感與家庭課題。12星座本週運勢如下：
牡羊座
本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。
金牛座
本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確認合約細節。木星逆行提醒你檢視與兄弟姊妹或鄰里的關係，也許該換個更溫柔的溝通方式。
雙子座
本週有關人際關係與親密關係將會有不順與波動。水星逆行在對宮射手，可能讓伴侶或客戶反覆不定，甚至產生誤解。木星逆行則讓你回顧財務與價值觀問題，適合重新調整收入來源或訂價策略。
巨蟹座
本週開始木星將逆行於本命領域，讓你重新審視人生方向與自我信念。水星逆行則提醒你調整日常節奏，避免遲到或遺漏重要訊息。工作上可先檢討流程，別急著推出新計畫。
獅子座
本週有關創作與戀愛運進入回顧期。舊情人或舊興趣可能再度出現。木星逆行讓你重新思考「成功」的定義，也許該放下外在成就的壓力，回到內在的熱情。
處女座
本週有關於家庭或房地產議題需特別留意。水星逆行讓你與家人之間容易出現誤會或懷舊情緒。木星逆行則讓你回顧友誼與社群的意義，也許該整理一下人際圈，留下真正支持你的人。
天秤座
本週在溝通與交通主題上將格外特別受影響，容易忘記事情或臨時改變行程。木星將逆行在事業領域，讓你重新審視職涯方向與上層關係。若想轉職或談合作，先觀望再行動。
天蠍座
本週金錢與個人自我認同的主題將成為課題。水星逆行讓你容易錯估價值或多花錢。木星逆行將提醒你回顧信念與學習，也許想再次修課、出國或探索宗教哲學。記得把腳步放慢。
射手座
本週水星將在本命領域逆行，會發現思緒混亂、說錯話或臨時改口。這週適合反省過去決定、重新訂立目標。木星逆行影響情緒底層，容易感到疲倦或懷疑自我，多給自己時間休息。
摩羯座
本週開始的水星逆行讓你特別想靜一靜。秘密、夢境或潛意識訊息明顯。木星逆行於親密關係領域，關係中的信任議題再被攤開，也許要重新理解界線與承諾的意義。
水瓶座
本週要格外留意社交圈與人際關係的混亂，容易出現誤傳或舊友再現。木星逆行讓你回顧日常健康與工作節奏，建議調整作息、少熬夜。別急著承接太多責任，留點時間給自己。
雙魚座
本週有關於事業運將進入修正期，水星逆行讓上司或客戶反覆改意見。木星逆行則影響到創意與戀愛運，提醒你找回真心的熱情而非迎合他人。放慢腳步，反而會找到更穩的節奏。
看更多 CTWANT 文章
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
其他人也在看
立冬財運旺！「5星座、3生肖」有貴人帶你飛 威力彩2億快買
立冬來臨，財運格局悄然改變，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、3生肖」在立冬這半個月財運最旺，有人正財穩健、有人偏財意外驚喜、有人則能因貴人助力而財源漸旺，另外威力財頭獎將衝破2億，記得買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透今晚衝5.6億！4星座財神爺眷顧 11月財源滾滾來
大樂透頭獎累積金額預估上看5.6億元，《搜狐網》運勢專欄點名4星座進入11月份鴻運當頭，無論做什麼都順利，輕鬆賺進大筆金錢，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 1 天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]民眾日報 ・ 9 小時前
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財EBC東森新聞 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 12 小時前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 6 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 6 小時前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前