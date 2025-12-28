「水晶洞」砸死19歲打工兒！ 母淚控搬家公司疏失

死者姐姐和媽媽到殯儀館相驗聲淚俱下。（圖／東森新聞）





新北市五股一處工廠，昨天（27號）一名19歲的男子，在搬運重達200公斤的水晶洞時，被突然被倒下的水晶洞砸中後腦勺，搶救不治。相驗時，媽媽和姊姊聲淚俱下，質疑搬家公司作業流程，甚至經過勞檢處追查，公司也沒有幫男子保勞保，以及勞工職業災害保險。

媽媽心疼難以接受，19歲的寶貝兒子趁當兵前去搬家公司打工，再次接到消息卻已經天人永隔。

死者媽媽：「心裡有很多很多疑點，因為他才19歲，可是卻有一個這麼，這麼危險的東西讓他去執行，而且只有他，一個人出事情而已。」

19歲員工余姓男子一個月前才剛到搬家公司上班，當時他和同事站在貨車下合力將水晶洞運上車，不過水晶洞卻突然倒下，重擊後腦勺，導致他傷重不治，另外一名員工則是被砸傷右腳，家屬質疑要搬運高170公分重達200公斤的水晶洞，搬家公司怎麼會找剛入職的工讀生協助，是不是有作業上的安全瑕疵。

死者姐姐：「都沒有想過說，要用機器或者是，用更多人力去處理，為什麼就是他們沒有，做過事前評估嗎，如果他們有做事前評估，是不是就不會有這問題。」

死者姐姐和媽媽到殯儀館相驗聲淚俱下，心中有滿滿疑點希望檢察官幫忙釐清真相，更痛批搬家公司竟然沒有幫兒子投保勞健保。

死者媽媽：「等到出事之後我發現說，勞工（雇主）根本沒有幫他保勞健保，而且是而是請他們，自己去工會保，小孩子怎麼會知道，而且他只是打工而已。」

對此新北市勞檢處第一時間派員到現場了解，初步認定雇主有過失，經查也確認沒有未死者投保勞健保，會通報勞保局依法開罰。

