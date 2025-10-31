水晶透視裝驚艷紅毯！美乳女神氣場全開 PO照引百萬人暴動

（記者許皓庭／綜合報導）好萊塢女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney）以電影《愛愛愛上你》（Anyone But You）與影集《高校十八禁》（Euphoria）爆紅，成為當今最受矚目的新世代代表。她於10月29日在洛杉磯比佛利山莊飯店出席《Variety》2025年度「Power of Women」頒獎盛典，與凱特．哈德森（Kate Hudson）、汪達．賽克斯（Wanda Sykes）、妮可．雪辛格（Nicole Scherzinger）與潔美．李．寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等影星同場受表揚，成為紅毯焦點人物。

圖／好萊塢女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney）身穿Christian Cowan × Elias Matso設計的水晶銀色禮服登場。（翻攝 sydney_sweeney Instagram）

雪妮身穿Christian Cowan × Elias Matso設計的水晶銀色禮服登場，透視剪裁搭配腰間扭結細節，展現完美曲線與強烈時尚態度。她選擇不穿內衣，大方展現自信風采，搭配金色短髮與自然裸妝，氣場全開。設計師稍後於社群媒體證實，這套禮服來自Christian Cowan 2026春夏系列，主題為「女性自信光譜」，象徵力量與柔美並存。

雪妮將照片上傳至Instagram後，短短1小時內吸引超過123萬人按讚，網友留言盛讚「紅毯女神降臨」、「她真的無懈可擊」。

在盛典採訪中，雪妮也談及一路以來面臨的外貌壓力。她坦言16歲時曾被經紀人建議「去修臉」或施打肉毒桿菌，甚至在試鏡時被導演輕視，「他只顧著吃零食，根本沒看我表演」。她表示，「我從沒做過任何醫美，也沒刺青，因為我很怕針。我希望自己能優雅地老去。」

對於外界長年關注她的身材與外貌變化，雪妮笑著回應，「那時候我才12歲，現在有化妝、也長大15歲了，當然會不一樣。」她強調自己從未迎合外界的審美標準，「很多人以為他們了解我，其實並不了解。我只是在做自己，這讓我感覺自在，也有力量。」

作為《Variety》年度女性代表之一，雪妮表示，希望能藉由自身經驗鼓勵更多女性勇敢表達自我，「不論在鏡頭前或生活中，都該為自己的樣子感到驕傲。」

雪妮．史薇尼近年橫跨影視與時尚界，不僅主演浪漫喜劇《愛愛愛上你》創下亮眼票房，也接連登上時尚雜誌封面。她以真誠個性與努力態度成為好萊塢新生代象徵，此次亮相頒獎典禮再度證明她在影壇與時尚界的強大影響力。

