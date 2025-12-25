水晶「流沙」梅花瓶蓋！ 立院紀念酒「藍眼淚」登場

立法院在耶誕節當天推出新款紀念酒，以馬祖藍眼淚為象徵，瓶身採用晶透玻璃材質，配上水藍色瓶底。 新款紀念酒的瓶蓋延續去年的水晶梅花設計，並新增了銀色星星流沙，隨著瓶身搖擺，流沙閃耀光影，緩緩流動。

立院紀念酒（圖／TVBS資料畫面）

國民黨立委王鴻薇讚揚韓國瑜院長是行銷高手，因為自從他上任後，立法院的紀念酒變得非常搶手，甚至供不應求。 立法院紀念酒的定價為1995元，每位委員可購買的配額為30箱，共180瓶，元旦後開放委員預購。

流沙瓶蓋（圖／TVBS資料畫面）

國民黨立委葉元之表示，韓國瑜應該增加大家的配額，因為這款酒非常受歡迎，第一年和第二年的配額都迅速滿額。 今年的紀念酒以東引陳年高梁為基底，慶祝馬祖酒廠建場七十周年，並與去年以金門高粱為主的金色瓶身形成對比。

