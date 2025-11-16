水杯被室友「泡月亮杯」 她狂吐6次噁：還黏黏的

國外一名女子的杯子被室友拿來泡月亮杯。（示意圖／Pexels）





超噁！馬來西亞一名女子日前在宿舍準備喝水時，赫見杯子被室友拿來泡月亮杯，導致水變成噁心黃綠色，表面甚至出現不明黏著物，讓她作嘔到狂吐6次。

女子艾娜（Ainan）日前在 Threads 發文控訴室友，表示當天返回宿舍準備喝水，竟發現她最喜歡、由心儀對象送的鴨子圖案杯子，被室友拿來泡月亮杯，且杯內液體呈黃綠色，表面甚至還黏著不明污物，令她當場反胃。

艾娜表示，這次放假因為爸媽到泰國旅遊，而沒回去怡保老家，未料竟撞見這噁心一幕：「我的杯子很可愛，我是愛鴨子的人。我可憐的鴨子杯杯，如果牠會說話，我還想問牠是不是被下降頭了。這杯子還是我最喜歡的人送的呢。」

女子的杯子被拿來泡月亮杯。（圖／翻攝自Threads）

艾娜進一步透露，月亮杯上還黏附類似分泌物的殘留物，讓她至今仍覺得噁心。「你們看那個月亮杯，上面有像她分泌物一樣的東西。」更讓她無法置信的，是她找室友理論，竟反被指控用衛生棉「不乾淨」，對方還說自己沒做錯，態度令她又氣又失望。

貼文曝光後，許多網友替她抱不平，甚至有人擔心她被「下降頭」。艾娜補充，父母得知她把室友趕走後還責備她，讓她半開玩笑表示「看來真的被下降頭了」。她也在留言詢問，是否能就此事報警，並質疑警方是否會受理這報案。

