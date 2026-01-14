水林失智老翁走失 警力結合救難團體寒夜展開搜索

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣水林鄉13日發生失智長者走失事件，一名90歲洪姓老翁清晨外出後未歸，警方接獲報案後，立即結合救難協會及志工投入搜尋，最終在寒夜中成功尋獲，並即時送醫處置。

北港警分局表示，洪翁平日由長照單位協助照顧，當日上午長照人員前往送餐時，發現老翁未在家中，且手機未帶在身邊，研判可能迷途。由於老翁年事已高且有失智傾向，家屬擔心其安危，隨即通報警方。

北港警分局蔦松派出所獲報後，立即啟動協尋機制，並請求雲林縣救難協會支援。搜救人員依據老翁生活動線，鎖定住家周邊農地、排水溝及巷道進行搜尋，過程中不斷調整方向與範圍。

經長時間搜尋，搜救人員於晚間8時多，在距住家約500公尺處發現洪翁，當時老翁因低溫顯得虛弱。警方隨即協助送醫，經檢查後確認並無重大外傷，僅需觀察與保暖治療。

北港警分局指出，此次能在夜間順利尋獲失蹤長者，仰賴警民與民間救難團體的即時合作，也再次提醒民眾，應為高齡或失智長者建立更完善的安全防護機制，避免類似情況發生。（照片／北港警分局提供）