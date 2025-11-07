水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排治水工程 正式啟動

雲林縣水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排抽水量能增加治理工程正式開工／翻攝照片





雲林縣政府今(7)日下午在水林鄉大溝支線抽水站，舉行「水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排抽水量能增加治理工程開工典禮」，縣長張麗善、水利處長許宏博、議員黃文祥、水林鄉長張東凱及多位地方代表與鄉親共同出席，一同見證水林地區治水工程邁入新里程碑。

張麗善表示，去年113 年凱米颱風期間，萬興大排受強降雨影響發生潰堤，洪水向南氾濫，造成大溝、順興聚落及周邊農田嚴重淹水，成為受災最嚴重區域；大溝及順興聚落主要依靠大溝支線進行排水，是以縣府將該區納入重點治理範圍，成功爭取應急及治理計畫建設經費6560萬元，採新建簡易抽水站及增加抽水站量能等方式，以全面提升防洪效能。

張麗善說，本案預定於240日曆天內完成，後續再增加相關抽水設備部分，縣府將請立法委員協助，向中央爭取經費，持續推動治水建設，打造更安全、永續、宜居的生活環境。

水利處長許宏博表示，雖然現況大溝支線出口及番薯厝大排出口抽水站皆已設置完成，但近年受極端氣候影響，瞬間強降雨導致淹水災害頻傳，必須提升現有排水的容受力及防洪的量能，所以縣府積極邀集中央單位辦理會勘研討治水對策，並爭取防洪治理經費。

許宏博說，今天動土的「水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排抽水量能增加治理工程」主要工項包括，大溝支線出口抽水站：新建抽水平台及簡易機房1座、新增1cms抽水機組-2組、新增發電機組450KW-1組，以及更新既有抽水機組設備-3組；另番薯厝大排出口抽水站：新增3.5cms豎軸式柴油引擎抽水機組-1組、站用柴油引擎發電機150KW-2組。工程完工後可有效提升抽水量能、降低水林鄉淹水風險，守護鄉親的生命財產安全，並提升整體水患韌性。

許宏博也指出，目前鳳凰颱風已成形，預計下禮拜可能會影響到南台灣，今天我們也一併進行雲林沿海地區巡視，加強防汛準備，同時也提醒各機關團體加強防颱準備，鄉親也要留意自家及自身安全，不要掉以輕心。

