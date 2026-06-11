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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】端午佳節將至，為弘揚傳統民俗及落實社會關懷，水林鄉公所、水林鄉民代表會與水林鄉老人會攜手合作11日在公所舉辦「水林Happy慶端午•蕃薯粽香送溫情」關懷活動。在過節前夕，將象徵溫暖的愛心肉粽分送給鄉內的獨居長者與弱勢單親兒少，傳遞滿滿的社會溫情與在地濃厚的人情味。

活動在水林鄉立幼兒園小朋友活潑、熱情的舞蹈表演中揭開序幕。隨後，由水林鄉代理鄉長張東凱、社會處長林文志與會貴賓、老人會志工們一同動手包粽。現場粽葉飄香、氣氛熱鬧且溫馨，大家手法熟練地折粽葉、填米、包入在地特產，最後細心綁繩，齊心協力完成一顆顆扎實的愛心粽。

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水林鄉公所、水林鄉民代表會與水林鄉老人會攜手合作11日在公所舉辦「水林Happy慶端午•蕃薯粽香送溫情」關懷活動。（圖／記者洪佳伶攝）

水林鄉代理鄉長張東凱指出，鄉內的弱勢族群與長者都是我們的親人。在端午節前夕，希望透過這 850 顆充滿關懷心意的肉粽，讓鄉內弱勢家庭在享用傳統美食的同時，也能真切感受到公所與民間團體的用心和關懷，陪伴大家度過一個健康、溫暖的端午佳節。

水林鄉公所、水林鄉民代表會與水林鄉老人會攜手合作11日在公所舉辦「水林Happy慶端午•蕃薯粽香送溫情」關懷活動。（圖／記者洪佳伶攝）

水林鄉民代表會主席周聯聰也強調，透過公所、代表會與社區單位的合作，期盼今天的關懷活動能發揮拋磚引玉的效果，希望未來連結更多在地企業與慈善團體，串聯成綿密的社會安全網，讓溫暖照亮水林每個角落。

水林鄉身為「蕃薯的故鄉」，本次活動特別別出心裁，將水林在地優質的黃金蕃薯融入傳統肉粽內餡。水林鄉老人會黃志鴻理事長表示，這次特別號召老人會志工熱情參與，巧妙地將黃金蕃薯與傳統肉粽結合，不僅為肉粽增添豐富的營養與健康價值，更完美展現了在地食材的多元料理方式，期盼全國民眾一起用行動來支持最優質、最健康的水林地瓜。