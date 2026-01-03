水果優格、鮪魚蛋餅都上榜！營養師推薦5種兒童早餐組合

許多家長在早晨時段常面臨準備自己上班與打理孩子早餐的雙重壓力。營養師珊珊分享5種方便準備又高品質的兒童早餐組合，無論自行烹調或在早餐店購買都適用，讓忙碌的家長能兼顧營養與效率。

許多家長在早晨時段常面臨準備自己上班與打理孩子早餐的雙重壓力。（示意圖／Pexels）

第一種組合為水果優格搭配米漿與堅果。營養師珊珊建議選擇無糖優格搭配孩子喜愛的水果，可同時補充鈣質與植化素，米漿的碳水化合物能快速補充能量，再加上無調味綜合堅果當點心。她提醒可挑選希臘優格或冰島優格，蛋白質含量較豐富，米漿則選擇含糖量較低的品項。

廣告 廣告

第二種組合是鮪魚蔬菜蛋餅配鮮奶。營養師珊珊表示蔬菜推薦搭配小黃瓜或洋蔥，方便提前備料節省時間，搭配鮮奶補充鈣質，是簡單又營養均衡的一餐。她建議可挑選全麥蛋餅皮與水煮鮪魚罐頭更健康。

第三種組合為肉蛋吐司加無糖豆漿。營養師珊珊指出可準備高麗菜絲、小黃瓜或洋蔥作為蔬菜，搭配里肌肉和煎蛋，也可加入高鈣起司片增加口感，比起炸物三明治更健康。她建議前一晚先醃好豬里肌肉片，吐司可選擇全麥或雜糧吐司。

第四種組合是肉包搭配無糖高纖豆漿。營養師珊珊表示這是最簡單的組合，肉包含有碳水化合物與蛋白質，但脂肪稍高且纖維不足，建議搭配無糖高纖豆漿補足缺口。她提醒市售肉包種類多，建議挑選一般尺寸、內餡純肉或含蔬菜的品項。

第五種組合為起司玉米蛋餅配無糖高纖豆漿。營養師珊珊說明玉米屬於未精緻穀類，搭配高鈣起司補充鈣質，再挑選高纖豆漿補充膳食纖維與蛋白質。

延伸閱讀

高雄禽獸高官侵犯少女！陳其邁竟神隱 藍青年不忍了開轟

不是羞辱而是問責 資深媒體人痛批：審議未過凸顯公視董事提名機制失靈

阿扁開新節目NCC稱網路不受規範 網友罵聲連連