水果入菜超解膩！ 「荔枝蝦球.榴槤雞湯」驚艷民眾

食身料理的方式推陳出新，透過食材結合，意外創造新風味和視覺體驗，有業者把蝦球裹上火龍果調色的麵糊，製作成荔枝造型，在搭配荔枝優格醬，一口咬下去，荔枝清甜和蝦球鮮味結合；還有把椰子汁加入雞湯裡，讓湯頭喝起來有著淡淡果香。就連水果之王榴槤，也和雞湯一起煮，使得湯頭濃郁順口，另外在咖啡原鄉的雲林，業者把雞肉用咖啡調味浸泡，送進烤爐化身變成咖啡雞，一出爐現場滿滿咖啡香氣。

記者戴君伃說：「蝦球變身成荔枝，店家在擺盤還有小巧思，把它掛在樹上，讓民眾有現摘荔枝的樂趣。」飽滿紅潤的外殼，在沾上店家調製的荔枝優格醬，就像剝殼後的果肉，一口咬下，荔枝清甜和蝦球鮮味結合，餐廳總監陳宗佑說：「大部分上桌的時候，大家都『哇，這是什麼菜，怎麼看起來這澎派』。」

蒸籠打開，皮薄餡多的湯包出爐，和一般湯包不同，每一顆上面都閃著金箔光澤，還有松露點綴，一入口松露香氣直衝鼻腔，走一個奢華路線。熱騰騰剛出爐的烤雞外表焦黃，不過這和一般的烤雞不同，店家使用咖啡調味浸泡，咖啡經過烘烤，幻化為焦糖色澤，肉質軟嫩還帶點咖啡香氣，想吃這一味還得提前預訂。

烤雞業者葉惠美說：「烤的時候香味四溢，客人都會說，你可以賣我半隻嗎，就開始研究它製作的流程。」另外這一味也很奇特，現剖椰子倒入雞湯中，大家都很好奇，這兩種味道能搭嗎？民眾說，喝起來是淡淡果香清爽不油膩，除了椰子，還有水果之王榴槤，也能跟雞湯一起煮，鵝黃果肉和高湯慢火烹煮，煮出來的湯香濃順口，店家結合不同食材，讓常見的料理也能搭配出全新的風味。

