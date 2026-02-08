水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南

記者施春美／台北報導

蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」

經常在臉書粉專分享醫學新知的腎臟科醫師王介立，在其臉書表示，即便經過多年的衛教宣導，仍有許多人根深蒂固地認為「吃水果＝吃果糖」。因此，最新版的美國飲食指南，正是直接針對這種認知誤區而來。

廣告 廣告

針對為何要不斷強調原型食物 ( Real Food ），王介立表示，因為攝取「完整食物」時，各種營養素會產生協同作用，其生理效應與單獨攝取高濃度的單一營養素，是截然不同的。

「水果不等於果糖這概念其實也非新觀念，」王介立表示，世界衛生組織（WHO）對「游離糖」的定義，早已基於同樣的邏輯，而此共識也已存在10年了。原型全水果的糖份，都是非游離糖，都不需要計入每日限糖的額度中。

水果的糖分不計入限糖額度！適用於所有水果 不分GI值

關於水果種類的選擇，王介立表示，因為缺乏高品質實證，因此他提供下列看法：

1. 吃水果一定比絕大多數低營養密度的加工食品來得健康，且健康不只一倍。

2. 糖尿病的飲食建議鼓勵攝取蔬果，並未強調要去區分不同水果的GI（升糖指數）。

3. 他個人認為，針對「健康原型食物」去計較GI值，是一項效益極低的行為。除非一個人的飲食已經極度潔淨，也就是，完全不碰任何添加糖，只吃100%全天然無加工且健康料理無任何添加。「在這樣的基礎下，再去計較水果的種類，或許才有一點點意義。」

更多三立新聞網報導

不用醫美、運動！新研究曝「1招」就能回春、變瘦、連視力都變好

比肝腎更關鍵！「這3處」壞掉就毀全身：淺眠、腦霧竟是恐怖徵兆

比外套更重要！醫揭「3物」是寒流保暖王：襪子也中

寒流冷爆！最忌「1飲品」：看似暖身卻害人心梗、猝死

