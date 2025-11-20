水果大進擊！彰化農產品嘉年華 11/23嗨翻果菜市場
為推廣彰化在地優質農特產品，彰化縣政府將於 11 月 23 日在彰化果菜市場（彩虹橋旁）舉辦「114 年度彰化縣農產品促銷嘉年華」。縣府今（20）日上午在果菜市場舉行暖身記者會，由彰化縣長王惠美、彰化果菜市場理事主席陳建宏等人共同宣布活動資訊，邀請民眾一同用行動支持在地農業，享受當季最「青」的農產品。
王惠美縣長表示，水果嘉年華是鄉親每年期待的盛事，今年活動自上午 8 點起安排多項精彩表演，同時推出當天限定的農特產品促銷展售。最吸睛的部分為 9 點 30 分起發送的 限量 3,000 份免費鮮果試吃禮袋，內容包含香蕉、柑橘、百香果、紅龍果、柳丁等在地新鮮水果，數量有限送完為止。
現場除可享有多項美食品嚐與音樂表演外，還準備近 200 項摸彩獎品，讓民眾在逛市集、買好物的同時也能試試手氣。王縣長也特別提醒，活動當日果菜市場提供批發價再 8 折優惠，民眾能以最超值的價格把當季水果帶回家，真正做到「吃在地、享當季，抽好康、賺健康」。
王縣長指出，為提升果菜市場的營運環境與產銷效率，縣府近年也積極向中央爭取支持，目前由農糧署補助 5,920 萬元、縣府投入 988 萬元，共同推動「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，工程預計今年完工，未來將可有效提升整體市場功能，帶動業績持續成長。
彰化果菜市場理事主席陳建宏也表示，水果嘉年華活動將於 11 月 23 日上午 9 時至下午 1 時盛大舉辦，今年活動內容豐富多元，從展售、表演到摸彩都有，邀請鄉親踴躍參與，在熱鬧的節慶氛圍中感受彰化農業的活力與魅力。
