水果店果汁價格爭議 市府查察要求資訊透明

市府法制處實地查核果汁價格爭議申訴案件，要求業者應明確揭露價格。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

台南的水果以香甜聞名海內外，以鮮果製成的果汁深受市民及遊客喜愛。然而近日有民眾反映，在市區某水果店購買 三 杯果汁共七百五十 元，晚間致電詢問卻又改口為六百六十 元，價格落差大，引發消費疑慮。市府法制處二十日會同衛生局、經發局前往該店家查察，確認業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用，消保官已要求明確揭露，以確保消費者權益。

消保官表示，該店內牆上雖有一般品項的標示價格（如酪梨牛奶七十 元、加布丁九十 元，葡萄牛奶八十 元、哈密瓜牛奶八十 元等），但針對客製化品項（如不加水原汁、混合兩種以上水果、加布丁或其他配料等），業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用。消保官已要求明確揭露，以確保消費者權益。

法制處強調，雖業者表示在製作客製化果汁前均會告知價格並取得消費者同意，但未事先標示清楚價格，仍會引發爭議。依《消費者保護法》規定，企業經營者應提供充分且正確之資訊，以維護交易公平。市府將持續追蹤涉案業者改善情形，並加強宣導食品與商品標價義務，保障消費者選擇權及消費資訊透明度，避免類似糾紛再度發生。

法制處隨後同步抽查市區兩 家知名水果店，均具備完整明確的價格標示，包括原汁、加料等費用，未發現類似爭議。