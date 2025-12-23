水果會害飆血糖？61萬人研究揭密：「1吃法」能防糖尿病

記者施春美／台北報導

吃水果與血糖等關聯性，向來備受關注與討論。（示意圖／PIXABAY）

吃水果與血糖等關聯性，向來備受關注與討論。醫師王介立表示，一篇整理61萬名以上受試者的「果汁與糖尿病」研究指出，原型全水果的攝取和較低的第2型糖尿病風險有關，亦即多吃「整顆水果」有助預防糖尿病。

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，過去的大型研究顯示，原型全水果的攝取和較低的第2型糖尿病風險有關，也就是，多吃「整顆水果」有助於預防糖尿病。

「整顆水果」能防糖尿病 非100％果汁卻增15%糖尿病風險

王介立表示，一篇「果汁與糖尿病」研究在整理14個前瞻性世代、超過61萬名受試者後，釐清了果汁與第二型糖尿病的關係。研究指出，若將所有果汁混在一起，喝果汁對糖尿病風險大致是中性的，不好不壞。

若將果汁分成「100％果汁」和「非100％果汁」，就顯示出差異。100％果汁未明顯增加或降低糖尿病風險；相反地，非100％果汁（多半是加糖或根本沒標明是純果汁的飲料）則會增加糖尿病風險，大約多出一成多，且在亞洲族群這個現象最明顯。

醫師王介立說明「果汁與第二型糖尿病的風險」。（圖／取自王介立的臉書 )

王介立表示，研究作者推論的原因如下：

1. 整顆水果富含膳食纖維與多種抗氧化植化素，可以延緩醣吸收、改善胰島素敏感性並降低發炎。



2. 果汁雖然保留部分植化素，但去除大部分纖維，飽足感下降，總熱量反而容易喝過量。

3. 非100％果汁又多了額外添加糖，升糖負荷更高，造成血糖與胰島素快速波動，長期會增加胰島素阻抗及2型糖尿病的風險。

王介立總結表示，對健康而言，水果有益，100％純果汁中立，非100％純果汁有害。

