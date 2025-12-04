水果月曆及手繪年曆12/9開放索取 四維及鳳山行政中心、區公所限時開放

圖：高雄市政府吉祥物「高雄熊」特別到高雄果嶺自然公園為2026水果月曆及手繪年曆拍攝形象照片。（高市府提供）

從日常品味生態與生活交織的甜美！二Ｏ二六「高雄果然美」水果月曆及兩款手繪年曆，十二月九日上午十時起，四維與鳳山行政中心及全市三十個區公所同步開放免費索取，每人可索取月曆一份及年曆任一款，數量有限，送完為止。

市長陳其邁表示，七十公頃生態豐富的高雄果嶺自然公園自今年國慶日開放以來，吸引大批民眾前往，為回應市民渴望親近大自然的心情，特別把果嶺自然公園放進明年手繪年曆與水果月曆，大家在飽嚐高雄水果甜美滋味後，歡迎到綠意盎然的果嶺自然公園散步、約會，體驗生態與生活交織的綠色日常。

高雄近年來在農產外銷上持續努力，二Ｏ二六「高雄果然美」月曆中的水果如香蕉、鳳梨、蜜棗等，都已登上國際舞台，與日本、歐盟等全世界的好朋友分享；各月時令水果照片，呈現高雄土地的豐饒與水果的美味，例如五月鳳梨、六月玉荷包、七月金煌芒果等，讓民眾可以隨著各月時節採買最新鮮的水果，品嚐屬於高雄的最佳風味。

值得關注的是，「高雄市手繪年曆」則以兩款不同手繪風格，呈現果嶺自然公園豐富的樣貌。插畫家歐佩玲創作的「撞色款」，匯集多樣色彩與自然景觀，展現活力與生機；另一「疊色款」年曆由插畫家黃湘以麥克筆疊色創作，將果嶺自然公園的花草植物與鳥類，用不同色調的綠轉化成圖騰，運用層次與細節，呈現原始美。

此外，年曆及月曆電子檔將於十二月九日發送日當天刊掛於市府官網及新聞局網站，歡迎民眾下載使用。