水果盒藏500萬賄款！前調查官郭詩晃助潤寅案「放水」 判刑12年確定

〔記者劉詠韻／台北報導〕檢調6年前偵辦潤寅集團向12家銀行詐貸逾472億元時，意外查出調查局台北市調處前調查專員郭詩晃，疑在承辦潤寅案期間收受500萬元賄款，協助「吃案」簽報結案。台北地檢署依貪污治罪條例起訴，郭一審因違背職務收受賄賂罪被判12年徒刑、褫奪公權6年，並沒收500萬元不法所得；二審維持原判。經再上訴，最高法院今駁回，全案確定。

潤寅集團主嫌楊文虎、王音之夫婦，自2010年起向12家銀行詐貸逾470億元，北檢於2020年起將兩人分批起訴。最高法院已於2021年間分別判處楊文虎25年、王音之27年刑期，全數定讞。

不過，檢調追查卻發現，王音之於2017年間為避免潤寅違反商業會計法案曝光，曾透過有富董事長、潤寅集團金主洪村騫，送出500萬元賄款給當時負責偵辦的郭詩晃。洪則指示開發部經理李世仁將500萬元裝入水果箱，由郭在家中收受。

郭詩晃收賄後長達1年半未積極偵辦，直到2018年11月才象徵性約談2名證人；2019年間還透過李男轉告王音之「案件即將終結，要儘速補齊資料」；其後郭以「查無具體事證」為由，將案件改列「參考資料」，形同吃案。同年，檢調搜索潤寅公司時，在一只隨身碟內還原出EXCEL檔，其中兩筆支票的支付對象為「調查局郭」，進而鎖定郭詩晃涉案。

北檢因此將郭起訴；台北地方法院一審判12年徒刑，高等法院二審亦維持相同刑度。另方面，認罪的洪、李兩人獲北檢緩起訴處分；洪須繳6000萬元緩起訴金並接受12小時法治教育，李則需繳120萬元並接受16小時法治教育。王音之坦承共同行賄並轉為污點證人，檢方請求法院依證人保護法減輕或免除其刑責。

二審認定一審認事用法均無違誤，駁回檢、辯上訴，維持郭12年徒刑、褫奪公權6年及沒收500萬元犯罪所得。最高法院今再度審酌後認為量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

