水果買回家怎放才對？農糧署揭「後熟」秘密 香蕉、蘋果混一起更快熟

記者柯美儀／台北報導

農糧署說明「更年性」及「非更年性」水果特性。（圖／取自鮮享農 YA - 農糧署 臉書）

不少民眾買回家水果時，會發現有些很快就熟了，有些卻始終「硬梆梆」，其原因除了保存條件與環境，更與水果採收後的「後熟過程」息息相關。農糧署表示，水果買回家後是否會繼續變熟，取決於它是屬於「更年性」還是「非更年性」水果，只要掌握水果特性，就能透過簡單小技巧，讓喜愛的水果提早完熟。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」說明，所謂的更年性水果，是指採收後仍會自行產生大量乙烯，加速成熟的水果，例如柿子、西洋梨、芒果、木瓜、酪梨、水蜜桃等。其中以香蕉與蘋果最為明顯，將這類水果密封擺放，有助於累積乙烯，使水果提前完熟。

相對地，非更年性水果的成熟速度有其固定節奏，不受乙烯影響，必須在樹上充分成熟才能採收，以品嚐其最佳風味。農糧署指出，像是柑橘、葡萄、蓮霧、紅龍果、鳳梨等，採收後就不會再後熟，因此即使與香蕉或蘋果放在一起，也不會加速成熟。

